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MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
08:26
MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına girmeyi hedefleyen adaylar, şimdi sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. 2025 ÖSYM takvimine göre sonuçların açıklanmasının ardından, puanlarını öğrenen adaylar tercih sürecine odaklanacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?