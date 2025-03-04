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Haberler Yaşam MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 08:26

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına girmeyi hedefleyen adaylar, şimdi sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. 2025 ÖSYM takvimine göre sonuçların açıklanmasının ardından, puanlarını öğrenen adaylar tercih sürecine odaklanacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ÖSYM, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM Sonuç Sistemi ve Aday İşlemleri Paneli üzerinden görüntüleyebilecek. Gözler mart ayına çevrilirken, sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

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MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MSÜ 2025 CEVAP KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Aday cevapları ve soruların doğru cevaplarına, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden paylaşıldı.
Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

MSÜ 2025 CEVAP KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN DUYURULUR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM tarih verdi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.