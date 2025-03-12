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MSÜ SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ: ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
14:39
MSÜ SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ: ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Askerî öğrenci olmak isteyen adaylar, sonuçların duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından 2025 MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih aşamasına geçiş yapacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar…