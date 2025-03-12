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Haberler Yaşam MSÜ SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ: ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 14:39

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ: ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Askerî öğrenci olmak isteyen adaylar, sonuçların duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından 2025 MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih aşamasına geçiş yapacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar…

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ: ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ sınav sonuçlarını bekleyen adaylar, duyuruları yakından takip ediyor. Şubat ayında tamamlanan sınav, ülke genelinde 81 ilde 133 merkezde uygulandı. ÖSYM, sınav sonrası değerlendirme sürecini başlattı. Adayların doğru ve yanlış yanıtları hesaplanarak, her dört yanlış bir doğruyu götürecek ve ham puan oluşturulacak. Peki, MSÜ sonuçları nereden öğrenilir, hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar…

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ: ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak.

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MSÜ SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ: ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2025 CEVAP KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Aday cevapları ve soruların doğru cevaplarına, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden paylaşıldı.
Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

MSÜ 2025 CEVAP KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ: ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLAMA TARİHİ: ÖSYM tarihi duyurdu! MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.