MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları belli oldu! İşte 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama sayfası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yetiştirildiği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kadrolarında görev almak üzere sözleşmeli personel alımına ilişkin yapılan sınav sonuçları MSB PERTEM resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. "MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama" işlemi yapmak isteyenler yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları öğrenme ekranı ve diğer tüm bilgiler şöyle;