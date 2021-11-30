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Haberler Yaşam MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları belli oldu! İşte 2021 MSÜ sözleşmeli bilişim personel alımı sınav sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 30.11.2021 19:02 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 19:02

MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları belli oldu! İşte 2021 MSÜ sözleşmeli bilişim personel alımı sınav sonuçları sorgulama sayfası

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personellerinin yetiştirildiği eğitim kurumu olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kadrolarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin adaylara uygulanan sınavın sonuçları MSB PERTEM resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Son dakika gelişmesinin ardından sınava giren adaylar MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları öğrenme sayfasına erişmek isteyerek araştırmalarını yoğunlaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi (PERTEM) ile 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama sayfası ve tüm bilgiler.

MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları belli oldu! İşte 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama sayfası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yetiştirildiği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kadrolarında görev almak üzere sözleşmeli personel alımına ilişkin yapılan sınav sonuçları MSB PERTEM resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. "MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama" işlemi yapmak isteyenler yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları öğrenme ekranı ve diğer tüm bilgiler şöyle;

MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları belli oldu! İşte 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama sayfası

MSÜ resmi Twitter adresinden yapılan son dakika açıklamasına göre MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonucunuzu aşağıda yer alan link aracılığıyla sorgulayabilirsiniz.

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV SONUCU SORGULA | TIKLAYINIZ

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MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları belli oldu! İşte 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama sayfası
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MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları belli oldu! İşte 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama sayfası
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