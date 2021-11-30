MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları belli oldu! İşte 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama sayfası

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personellerinin yetiştirildiği eğitim kurumu olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kadrolarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin adaylara uygulanan sınavın sonuçları MSB PERTEM resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Son dakika gelişmesinin ardından sınava giren adaylar MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları öğrenme sayfasına erişmek isteyerek araştırmalarını yoğunlaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi (PERTEM) ile 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama sayfası ve tüm bilgiler.