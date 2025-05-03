Haberler
Yaşam
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler MSB'de
Giriş Tarihi: 03.05.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
20:53
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler MSB'de
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, askeri öğrenci olarak eğitim görmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. 18 Nisan itibarıyla tamamlanan tercih sürecinin ardından, adaylar gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sisteminden yapılacak sonuç duyurusuna çevirdi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı adaylar, mülakat aşamasına davet edilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?