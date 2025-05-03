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Giriş Tarihi: 03.05.2025 20:53 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 20:53

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler MSB'de

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, askeri öğrenci olarak eğitim görmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. 18 Nisan itibarıyla tamamlanan tercih sürecinin ardından, adaylar gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sisteminden yapılacak sonuç duyurusuna çevirdi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı adaylar, mülakat aşamasına davet edilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler MSB’de

2025 MSÜ tercih sonuçları için geri sayım sürüyor! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Tercih sonuçları, bakanlığın resmi internet adresi olan https://personeltemin.msb.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, mülakat süreci için hazırlıklarını hızlandıracak. Peki, 2025 yılı MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler MSB’de

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için tercih süreci 24 Mart'ta başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adaylar şimdi gözlerini sonuçlara çevirdi.

2025 yılı MSÜ tercih sonuçlarının, geçmiş yıllardaki açıklanma takvimleri dikkate alındığında, Mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla duyurulması bekleniyor. Sonuçlar, Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler MSB’de

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2025 yılı MSÜ 2. seçim aşaması takvimi henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl seçim aşamaları 26 Haziran – 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da mülakat ve diğer seçim faaliyetlerinin Haziran ayının başlarında başlaması öngörülüyor. Resmî tarihler açıklandığında sürece dair detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler MSB’de

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler MSB’de
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