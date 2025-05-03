MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025: MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Gözler MSB’de

2025 MSÜ tercih sonuçları için geri sayım sürüyor! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Tercih sonuçları, bakanlığın resmi internet adresi olan https://personeltemin.msb.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, mülakat süreci için hazırlıklarını hızlandıracak. Peki, 2025 yılı MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...