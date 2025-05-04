MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi için ikinci aşama seçim takvimini henüz ilan etmedi. Geçtiğimiz yıl bu süreç 26 Haziran ile 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında yürütülmüştü. Bu yıl da benzer şekilde, mülakatlar ve diğer seçim aşamalarının Haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor. Resmî takvim duyurulduğunda, süreçle ilgili tüm ayrıntılar kamuoyuna bildirilecektir.