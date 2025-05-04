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MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
15:27
MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, askeri eğitim almak isteyen gençlerin gündeminde yer alıyor. 18 Nisan'da tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sistemi üzerinden yapılacak açıklamaya çevrildi. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan mülakatlara çağrılacak. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?