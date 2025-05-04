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Haberler Yaşam MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 15:27

MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, askeri eğitim almak isteyen gençlerin gündeminde yer alıyor. 18 Nisan'da tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sistemi üzerinden yapılacak açıklamaya çevrildi. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan mülakatlara çağrılacak. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ tercih sonuçlarının duyurulması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sonuçlar, https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, adaylar mülakat aşamasına hazırlanmaya başlayacak. Peki, Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yıllarda 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının ikinci haftası (8-15 Mayıs 2025) itibarıyla açıklandı. Sonuçların bu senede aynı tarihlerde ilan edilmesi bekleniyor. Açıklandığında yer vereceğiz.

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MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi için ikinci aşama seçim takvimini henüz ilan etmedi. Geçtiğimiz yıl bu süreç 26 Haziran ile 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında yürütülmüştü. Bu yıl da benzer şekilde, mülakatlar ve diğer seçim aşamalarının Haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor. Resmî takvim duyurulduğunda, süreçle ilgili tüm ayrıntılar kamuoyuna bildirilecektir.

MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçvlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ tercih sonuçları bekleniyor! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?