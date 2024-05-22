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Haberler Yaşam MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 13:42

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları son dakika haberleriyle takip ediliyor. Tercihler 3 Nisan – 10 Mayıs arasında gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi işlemlerini tamamlayanlar "MSÜ tercih sonuç ekranı" araştırmasına başladı. Askeri öğrenci olmak isteyen öğrenciler tarafından sonuç duyurusuna odaklanıldı. Geçtiğimiz yıl 3-25 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihler 20 Haziran'da açıklanmıştı. Peki bu sene MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı sorusu merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri eğitim almak isteyen adaylar sınavlara girdi ve tercih başvurularını gerçekleştirdiler. İşte Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuç ekranı

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3 Nisan tarihinde başladı ve 10 Mayıs tarihinde sona erdi

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor.
MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Aşağıdaki ekran üzerinden de tercih sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando AstsubayMeslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

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