Haberler
Yaşam
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
13:42
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları son dakika haberleriyle takip ediliyor. Tercihler 3 Nisan – 10 Mayıs arasında gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi işlemlerini tamamlayanlar "MSÜ tercih sonuç ekranı" araştırmasına başladı. Askeri öğrenci olmak isteyen öğrenciler tarafından sonuç duyurusuna odaklanıldı. Geçtiğimiz yıl 3-25 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihler 20 Haziran'da açıklanmıştı. Peki bu sene MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı