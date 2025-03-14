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Giriş Tarihi: 14.03.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:23

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB duyuruları bekleniyor

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) askeri öğrenci olarak eğitim almak isteyen adaylar, 18 Nisan'da tamamladıkları tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanmasını bekliyor. Gözler, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) personel temin sistemi üzerinden yapılacak resmi duyuruya çevrildi. 2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merak edilirken, adaylar sonuçları sorgulamak için MSB'nin resmi internet adresini takip ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl görüntülenir?

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB duyuruları bekleniyor

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının ardından, adayların gözü MSÜ tercih sonuçlarına çevrildi. 2025 yılı MSÜ sınavına giren adaylar, aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise kısa süre içinde tercih sonuçlarını duyurmaya hazırlanıyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB duyuruları bekleniyor

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da tamamlandı. MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftasından sonra açıklanması öngörülüyor.

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MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB duyuruları bekleniyor

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kapsamında gerçekleştirilecek olan 2. seçim aşamasının tarihleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından henüz duyurulmadı. Ancak geçen yılki takvime bakıldığında, Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 26 Haziran ile 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Dolayısıyla, 2025 MSÜ mülakatlarının Haziran ayının ilk haftalarında başlayacağı düşünülüyor.

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB duyuruları bekleniyor

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmî personel temin sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Adaylar, yerleştirme işlemlerinde Aday Değerlendirme Puanlarına göre ve tercih sıralamaları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Sonuçların açıklanmasının ardından, siteye bir sorgulama ekranı eklenecek ve adaylar sonuçlarını bu ekran üzerinden öğrenebileceklerdir.

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB duyuruları bekleniyor

MSÜ TERCİHLERİNDE PUAN TÜRLERİ
Tercih aşamasında dikkat edilecek Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları puan türleri şöyle:
- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretlen adaylar müzik yetenek sınavına girer) tercihi yapılabilecek.