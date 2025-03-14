MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB duyuruları bekleniyor

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kapsamında gerçekleştirilecek olan 2. seçim aşamasının tarihleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından henüz duyurulmadı. Ancak geçen yılki takvime bakıldığında, Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 26 Haziran ile 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Dolayısıyla, 2025 MSÜ mülakatlarının Haziran ayının ilk haftalarında başlayacağı düşünülüyor.