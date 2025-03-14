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MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB duyuruları bekleniyor
Giriş Tarihi: 14.03.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:23
MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB duyuruları bekleniyor
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) askeri öğrenci olarak eğitim almak isteyen adaylar, 18 Nisan'da tamamladıkları tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanmasını bekliyor. Gözler, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) personel temin sistemi üzerinden yapılacak resmi duyuruya çevrildi. 2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merak edilirken, adaylar sonuçları sorgulamak için MSB'nin resmi internet adresini takip ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl görüntülenir?