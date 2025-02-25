MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2025? ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2025 yılı MSÜ sınavı tamamlandı. Sınav, Türkiye genelindeki 81 il ve 133 sınav merkezinde, toplamda 1658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirildi. 670 bin 718 adayın başvurduğu bu sınavda adaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam etmek için tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz ve takvim yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...