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MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2025? ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
11:35
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tamamlandı. Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, şimdi sonuçları bekleyerek tercih sürecine hazırlanmaya başladı. Tercih takvimi ile ilgili ayrıntılar ise arama motorlarında merakla sorgulanıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz ve takvim belli oldu mu?