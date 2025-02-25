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Haberler Yaşam MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2025? ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:35

MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2025? ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tamamlandı. Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, şimdi sonuçları bekleyerek tercih sürecine hazırlanmaya başladı. Tercih takvimi ile ilgili ayrıntılar ise arama motorlarında merakla sorgulanıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz ve takvim belli oldu mu?

MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2025? ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

2025 yılı MSÜ sınavı tamamlandı. Sınav, Türkiye genelindeki 81 il ve 133 sınav merkezinde, toplamda 1658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirildi. 670 bin 718 adayın başvurduğu bu sınavda adaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam etmek için tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz ve takvim yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...

MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2025? ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 yılı takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü açıklanacak.

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MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2025? ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

MSÜ ve tüm ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden paylaşılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden puanlarına erişebilecek.

MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2025? ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2024-MSÜ tercihleri geçen yıl 3 Nisan 2024 ile 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Tercih işlemleri, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmişti.

2025 yılı için geçerli olan tercih tarihleri henüz belli olmadı. Ama sürecin geçmiş yıllarla paralel şekilde ilerleyeceği öngörülüyor.

MSÜ TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU MU 2025? ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) oturumu değerlendirmesi yapılırken cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların, alt teslterinin her biri için birer standart puan hesaplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanlar bulunacak.

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