MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor, ayın kaçında?

MSÜ TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş için gereken puanlar, sınavın zorluk seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. İki ve dört yıllık bölümlerde puanlar, sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarına göre farklılık gösterir.

Adaylar, geçtiğimiz yılın (2024) MSÜ taban puanlarını inceleyerek bir fikir edinebilir.