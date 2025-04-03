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MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
16:09
MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor, ayın kaçında?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat'ta tamamlandı ve adaylar için tercih dönemi başladı. Harp Okulları kapsamında Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) ile Astsubay Meslek Yüksekokulu için başvurular 24 Mart itibarıyla alınmaya başladı. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek? İşte detaylar…