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Haberler Yaşam MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 16:09

MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor, ayın kaçında?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat'ta tamamlandı ve adaylar için tercih dönemi başladı. Harp Okulları kapsamında Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) ile Astsubay Meslek Yüksekokulu için başvurular 24 Mart itibarıyla alınmaya başladı. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek? İşte detaylar…

MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor, ayın kaçında?

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 MSÜ öğrenci temini sürecini başlattı. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları (KHO, DHO, HHO), Sahil Güvenlik Komutanlığı (SG) ve Astsubay Meslek Yüksekokulu (MYO) için adaylar tercihlerini yapıyor.Tercih aşamasını geçen adaylar arasından, ikinci seçim sürecine katılmaya hak kazananlar MSB tarafından açıklanacak. Peki, MSÜ tercihlerinde son gün ne zaman? İşte detaylar…

MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor, ayın kaçında?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri 24 Mart günü başladı ve 18 Nisan tarihinde son bulacak. Tercihler e-Devlet üzerinden alınıyor.
Tercih sürecini başarı ile atalatan adaylar ikinci seçim aşamasına geçecek. İkinci seçim aşamasına geçen adaylar da
Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak.

MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI

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MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor, ayın kaçında?

Tercih aşamasında dikkat edilecek Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları puan türleri şöyle:

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretlen adaylar müzik yetenek sınavına girer) tercihi yapılabilecek.

MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor, ayın kaçında?

MSÜ TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş için gereken puanlar, sınavın zorluk seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. İki ve dört yıllık bölümlerde puanlar, sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarına göre farklılık gösterir.

Adaylar, geçtiğimiz yılın (2024) MSÜ taban puanlarını inceleyerek bir fikir edinebilir.

MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN: 2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor, ayın kaçında?

Hava Harp Okulu adayları için kadın-erkek boy sınırı 165-190 cm (dâhil) arasında olacak.

Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek adaylar için 165-210 cm (dâhil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın adaylar için de 160-200 cm (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacak.

Boy-kilo sınırına uymayanları adaylarıkları noktalanacaktır.