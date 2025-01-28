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MTV 2025 SON ÖDEME TAKVİMİ: MTV 1. taksit son ödeme günü ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
15:42
MTV 2025 SON ÖDEME TAKVİMİ: MTV 1. taksit son ödeme günü ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında, 2025 yılının ilk taksit ödemeleri ve borç yapılandırma işlemleri hızla devam ediyor. Bu süreçte, MTV ödemeleri; bankalar, vergi daireleri, PTT şubeleri, internet bankacılığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi gibi çeşitli kanallar üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, MTV ilk taksit ödemesinin son günü ne zaman?