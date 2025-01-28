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Haberler Yaşam MTV 2025 SON ÖDEME TAKVİMİ: MTV 1. taksit son ödeme günü ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:42

MTV 2025 SON ÖDEME TAKVİMİ: MTV 1. taksit son ödeme günü ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında, 2025 yılının ilk taksit ödemeleri ve borç yapılandırma işlemleri hızla devam ediyor. Bu süreçte, MTV ödemeleri; bankalar, vergi daireleri, PTT şubeleri, internet bankacılığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi gibi çeşitli kanallar üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, MTV ilk taksit ödemesinin son günü ne zaman?

MTV 2025 SON ÖDEME TAKVİMİ: MTV 1. taksit son ödeme günü ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi, araç sahiplerinin gündeminde. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, MTV'nin yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %43,93 olarak belirlendi. Bu oran, Motorlu Taşıtlar Vergisi başta olmak üzere birçok ödeme ve harcı etkileyen bir etki yaratacak. MTV ödemeleri her yıl iki taksitte yapılırken, 2025 yılından itibaren yeni oranlar geçerli olacak. İşte 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri…

MTV 2025 SON ÖDEME TAKVİMİ: MTV 1. taksit son ödeme günü ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?

MTV TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi iki taksitte gerçekleştirilmektedir. İlk taksit Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında yapılır. Ocak ayında yapılacak ödemeler 1 Ocak ile 31 Ocak arasında yapılırken, Temmuz ayındaki ödemeler ise 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacaktır.

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MTV 2025 SON ÖDEME TAKVİMİ: MTV 1. taksit son ödeme günü ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?

ONLİNE MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
GİB'in online hizmetleri sayesinde yapılandırma başvuruları kolayca yapılabiliyor, ödeme planları oluşturulabiliyor ve taksit seçenekleri değerlendirilebiliyor. Bu olanaklar, vatandaşların hem mevcut yükümlülüklerini yerine getirmelerini hem de geçmiş dönem borçlarını düzenli bir şekilde kapatmalarını mümkün kılıyor.

GİB'in resmi internet sitesi üzerinden ödeme yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

www.gib.gov.tr adresine gidin.

Ana sayfada yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" sekmesine tıklayın.

Araç sahibinin T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasını, plakasını ve tescil tarihini girin.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ödemeniz gereken vergi miktarı ekranda görüntülenecektir.

Kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girerek ödemenizi güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

MTV 2025 SON ÖDEME TAKVİMİ: MTV 1. taksit son ödeme günü ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?

E-DEVLET EKRANI İLE ÖDEME

e-Devlet sistemi üzerinden de MTV borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabilir:

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı MTV Ödeme hizmetini arayın.

Ödeme bilgilerinizi kontrol ettikten sonra işlemi kredi kartıyla tamamlayabilirsiniz.

MTV 2025 SON ÖDEME TAKVİMİ: MTV 1. taksit son ödeme günü ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?

MTV ÖDEMELERİNDE PTT KOLAYLIĞI
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, PTT AŞ'nin iş yerleri, PttBank mobil uygulamaları ve PttMatikler üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. PTT AŞ Mobil uygulaması, vatandaşlara 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunarken, kredi kartı ve banka kartıyla hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapma olanağı sağlamaktadır.

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