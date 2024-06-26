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Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki şahıs kafasından vurdu!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
20:33
Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki şahıs kafasından vurdu!
Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, trafikte seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. 17 yaşındaki şahıs tarafından kafasından vurulan Çoğaç kurtarılamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlatarak katil zanlısını akşam saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı.