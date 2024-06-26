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Haberler Yaşam Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki şahıs kafasından vurdu!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:33

Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki şahıs kafasından vurdu!

Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, trafikte seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. 17 yaşındaki şahıs tarafından kafasından vurulan Çoğaç kurtarılamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlatarak katil zanlısını akşam saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

ABBAS ÇAKAR
Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki şahıs kafasından vurdu!

Korkunç olay Kocaeli'nin Çayırova İlçesi Fatih Caddesi üzerinde yaşandı.

Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki şahıs kafasından vurdu!

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinde okul müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çoğaç, aracıyla trafikte seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

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Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki şahıs kafasından vurdu!

SALDIRGAN 17 YAŞINDA!

17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen saldırgan tarafından kafasından vurulan Mahir Çoğaç, kanlar içinde kaldı.

17 yaşındaki genç, lise müdür yardımcısını başından vurarak öldürdü | Video

Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki şahıs kafasından vurdu!

EKİPLER ŞAHSI ARIYOR

Silah sesi ile dışarı çıkan esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki şahıs kafasından vurdu!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Okul müdür yardımcısı Çoğaç'ı sağlık görevlililerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise saldırıdan sonra kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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