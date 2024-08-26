MÜGE ANLI 2024 YENİ SEZON TARİHİ | Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, bu hafta yayın akışında var mı?

MÜGE ANLI ile TATLI SERT PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 1 Ekim 2008 tarihinde ilk kez yayın hayatına başladı. Program zamanla Türkiye'nin en sevilen ve en çok izlenen gündüz kuşağı programı haline geldi.