Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
15:36
MÜGE ANLI 2024 YENİ SEZON TARİHİ | Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, bu hafta yayın akışında var mı?
ATV'nin reyting rekortmeni Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu gündüz kuşağı programında esrarengiz olaylar çözülürken, trajik olayların ve kayıpların arkasındaki gerçekler açığa çıkartılıyor. Her sezonda olduğu gibi yeni sezonda da bilim insanları, avukatlar ve emniyet teşkilatı başarılı sunucuyla iş birliği yapacak. Peki, milyonları ekranlara kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, bu hafta var mı?