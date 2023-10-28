Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamadı. Bunun üzerine eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete giderek bir gündür eşi için kayıp başvurusu yaptı. O dönemde yapılan aramalarda genç kadının izine ulaşılamadı.