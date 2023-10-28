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Haberler Yaşam Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!
Giriş Tarihi: 28.10.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 12:16

Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

Türkiye nefesini tuttu Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kilitlendi. Konya Akşehir'de kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz'da şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu, bir türlü yeri tespit edilemedi. Eşi Tayfur Kılıç ise tek şüpheliydi. Genç kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurarak yardım istedi. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç ile ailesinin dün gözaltına alındığı belirtildi. İfadesi alınan Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

TOLGA YANIK
Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamadı. Bunun üzerine eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete giderek bir gündür eşi için kayıp başvurusu yaptı. O dönemde yapılan aramalarda genç kadının izine ulaşılamadı.

Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

'ANNEN KAMYONCUYA KAÇTI KIZIM'

Bedriye Kılıç'ın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Hem Tayfur hem de Bedriye Kılıç'ın ailesi 3 hafta boyunca canlı yayında karşılaştı. Eşini kayıp olmasından sonra pavyona gidip eğlendiği ortaya çıkın Tayfur Kılıç'ın, kızına da 'Annen, kamyoncuya kaçtı' dediği ortaya çıktı. Tayfur Kılıç ise bu yaşananlara rağmen iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.

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Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

'KIZIMA NE YAPTIN?' DİYEREK AYAKLARINA KAPANDI

Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er, canlı yayında damadı Tayfur Kılıç'ın dizlerine kapanarak, gözyaşları içinde "Tayfur, kızımın nerede olduğunu biliyorsun. Kızım çocuklarını bırakıp gitmezdi. Kızıma ne yaptın? Ne olur söyle, bulalım kızımı. Benim ciğerim yanıyor" diyerek kızı için yalvardı. Tayfur Kılıç ise kayınvalidesine sözlerine yalnızca 'Bilmiyorum. Bilsem söylerim" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

ELLERİYLE BOĞUP ÖLDÜRMÜŞ, CESEDİ UÇURUMA ATMIŞ

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda otobüsle Akşehir'e dönen Tayfur Kılıç ilçe girişinde otobüste gözaltına alınarak Emniyet'e getirildi. Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K'de şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüpheli koca Tayfur Kılıç, sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı öğrenildi.

Müge Anlı Bedriye Kılıç’ı arıyordu! Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

NAMUS MESELESİ PİŞMANIM

Sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç pişman olduğunu söyledi. Kılıç gazetecilere olayın namus meselesi olduğunu söyledi.

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