MÜGE ANLI CANLI İZLE: 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ekranında

Vildan Güldür, "annem oğlunun düğününde Dadaş lakaplı teyzemin sevgilisi ile kaçtı. Annem kaçarken yanına 20 çeyrek altın, 30'ar gramlık 6 tane bilezik aldı" iddiasında bulundu.

25 yaşındaki Zeynep Ulaş aranıyor...

26 Yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Ulaş, 30 Ağustos günü Balıkesir'in Gönen ilçesinden kayıplara karıştı. Babası Naci Ergöl ve annesi Sevim Ergöl onu aramak için stüdyoya geldi. Zeynep'in 45 yaşındaki köylüsü tarafından kaçırıldığı iddia edildi.