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Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:18

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ekranında

ATV'nin en sevilen ve en çok seyredilen programı için Müge Anlı canlı izle araştırmaları gündemde. Dün yeni haftanın ilk bölümünde Mehmet Yörük olayına dair yeni gelişmeleri canlı yayında aktaran Müge Anlı Narin Güran olayıyla da ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu ve başarılı gazetede bu bölümde de birçok yeni gelişmeyi seyircileriyle paylaşacak ve birçok olayı çözüme kavuşturacak. İşte 10 Eylül Müge Anlı canlı izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ekranında

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı izleyiciler yerini aldı. Reyting rekorları kıran programda her gün yeni bir olay açığa çıkıyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ekranında

MÜGE ANLI İLE CANLI İZLE
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 10 Eylül 2024 bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:
https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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MÜGE ANLI CANLI İZLE: 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ekranında

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM ÖZETİ

8 yaşındaki çocuğumuzun ölümü yüreğimizi yaktı

Müge Anlı, "Bugün ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci okuluna döndü. Narin bugün okula başlayamadı. Eğer Narin bulunamasaydı ailesi yayınımıza konuk olacaktı ama yayın yasağından dolayı yapamadık." dedi.

2 zanlı, demir parmakların ardına kondu. ''Bana zehir verdi, Mehmet'in yemeklerine dök dedi''

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ekranında

53 yaşındaki Mehmet Yörük, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Canlı yayında cinayet itirafı gelmiş, merhumun ölümünden sorumlu tutulan eş Sebile Hanım, üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etmişti. Canlı yayında göz altına alınan 2 zanlının tutuklanıp kasten öldürme suçlamasıyla parmaklıklar ardına konduğu açıklandı.
Vildan Güldür'ü ağlatan olaylar ağı. ''Annem altınlarımı aldı, eve gelen ustayla kaçtı''

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ekranında

Vildan Güldür, "annem oğlunun düğününde Dadaş lakaplı teyzemin sevgilisi ile kaçtı. Annem kaçarken yanına 20 çeyrek altın, 30'ar gramlık 6 tane bilezik aldı" iddiasında bulundu.

25 yaşındaki Zeynep Ulaş aranıyor...

26 Yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Ulaş, 30 Ağustos günü Balıkesir'in Gönen ilçesinden kayıplara karıştı. Babası Naci Ergöl ve annesi Sevim Ergöl onu aramak için stüdyoya geldi. Zeynep'in 45 yaşındaki köylüsü tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

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