Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
09:18
MÜGE ANLI CANLI İZLE: 10 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı yayın ekranında
ATV'nin en sevilen ve en çok seyredilen programı için Müge Anlı canlı izle araştırmaları gündemde. Dün yeni haftanın ilk bölümünde Mehmet Yörük olayına dair yeni gelişmeleri canlı yayında aktaran Müge Anlı Narin Güran olayıyla da ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu ve başarılı gazetede bu bölümde de birçok yeni gelişmeyi seyircileriyle paylaşacak ve birçok olayı çözüme kavuşturacak. İşte 10 Eylül Müge Anlı canlı izle