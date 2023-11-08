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Haberler Yaşam MÜGE ANLI CANLI İZLE: 8 Kasım 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 09:03

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 8 Kasım 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça

Müge Anlı canlı izle araştırması yapılıyor. Bedriye Kılıç cinayetinde yol kaydedilirken, 144 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Hilal en sonunda bulundu. Genç aşçı Yusuf Kavuk'un kaybındaki şüpheler ise, Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümünde bulunmaya çalışıldı. Her hafta saat 10.00'da Atv ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, gizemleri çözmeye devam ediyor. 8 Kasım 2023 tarihli bölümde Yusuf Kavuk'un kaybının üstündeki sır perdesi aralanmaya çalışılacak. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 8 Kasım 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça

Müge Anlı izle araştırmaları yapılıyor. Yusuf Kavuk'un kaybındaki şüpheler gittikçe artarken, bu haftanın an konusu oldu. Yapımı sürekli izleyen vatandaşlar, "Yusuf Kavuk bulundu mu?" sorusuna yanıt arıyor. 8 Kasım 2023 tarihli Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümünde konu ile ilgili gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılacak.

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 8 Kasım 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv ekranlarında... İşte ATV linki ile Müge Anlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE EKRANI

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MÜGE ANLI CANLI İZLE: 8 Kasım 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 8 Kasım 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

''Kızımız dolandırıcılık çetesinin elinde''

Muhasebeci Hilal'in kaybındaki şüpheler

Mühendislik firmasında muhasebe bölümünde çalışan kısa sürede müdür olan kızının tuhaf hareketlerinden şüphelenen baba ve anne Müge Anlı'dan yardım istemek için geldi. 144 gündür kayıp olan 25 yaşındaki kızın kaybolmadan kısa süre önce üzerine şirketler kurulduğu ve babasından sık sık borç aldığı bilgisini veren gözü yaşlı aile kızını arıyor...

Ailesi 144 gündür haber alamıyordu

25 yaşındaki muhasebe müdürü bulundu.

Yayına bağlanan Hilal Taşlıdağ, ailesine geri dönmeyeceğini hukuk mücadelesine başladığını söyledi. Babasının kendisine şiddet uyguladığını anlatan genç kadın, eve polisler geldiğini de anlattı. Babasının kendisine 'kaymakam ol' diye baskı yaptığını söylerken anne Seda Hanım kızının söylediklerini yalanladı.

Yusuf Kavuk'un kaybındaki şüpheler

''Bana tehdit ediliyorum dedi''

Yusuf'un kendisini aradığını söyleyen tanık, 'dükkanda mısın abi geleceğim' dedi. Geldi birlikte oturduk yemek yedik dedi. Sonrasında bir şeyler içmek için arkadaşımızın mekanına gittik sonra o gitti onu son kez o gün gördüm telaşlı değil sakin bir hali vardı dedi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 8 Kasım 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça

GENÇ AŞÇI CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

atv'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Yusuf Kavuk'un kaybı araştırılıyor. Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un Bursa'dan kaybolduğu ifade edildi. Yusuf Kavuk'un nerede olduğu sırrını korurken canlı yayında konuşulanlar da şüpheleri artırdı.

Yusuf Kavuk'un kaybı üzerine stüdyoya gelen ailenin endişesi ise Yusuf Kavuk'un bir cinayete kurban gitmiş olma ihtimaliydi...

Yusuf Kavuk'un Alaçatı'da aşçılık yaptığı dönemde tanıştığı Derya Altun ve kardeşleriyle kurduğu arkadaşlığın boyutu ise akılları karıştırdı.

Evli olduğu öğrenilen Derya Altun'la ilişkisi olduğu öne sürülen genç aşçı Yusuf Kavuk'un nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

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