MÜGE ANLI CANLI İZLE: 8 Kasım 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

''Kızımız dolandırıcılık çetesinin elinde''

Muhasebeci Hilal'in kaybındaki şüpheler

Mühendislik firmasında muhasebe bölümünde çalışan kısa sürede müdür olan kızının tuhaf hareketlerinden şüphelenen baba ve anne Müge Anlı'dan yardım istemek için geldi. 144 gündür kayıp olan 25 yaşındaki kızın kaybolmadan kısa süre önce üzerine şirketler kurulduğu ve babasından sık sık borç aldığı bilgisini veren gözü yaşlı aile kızını arıyor...

Ailesi 144 gündür haber alamıyordu

25 yaşındaki muhasebe müdürü bulundu.

Yayına bağlanan Hilal Taşlıdağ, ailesine geri dönmeyeceğini hukuk mücadelesine başladığını söyledi. Babasının kendisine şiddet uyguladığını anlatan genç kadın, eve polisler geldiğini de anlattı. Babasının kendisine 'kaymakam ol' diye baskı yaptığını söylerken anne Seda Hanım kızının söylediklerini yalanladı.

Yusuf Kavuk'un kaybındaki şüpheler

''Bana tehdit ediliyorum dedi''

Yusuf'un kendisini aradığını söyleyen tanık, 'dükkanda mısın abi geleceğim' dedi. Geldi birlikte oturduk yemek yedik dedi. Sonrasında bir şeyler içmek için arkadaşımızın mekanına gittik sonra o gitti onu son kez o gün gördüm telaşlı değil sakin bir hali vardı dedi.