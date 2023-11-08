MÜGE ANLI CANLI İZLE: 8 Kasım 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça

Müge Anlı canlı izle araştırması yapılıyor. Bedriye Kılıç cinayetinde yol kaydedilirken, 144 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Hilal en sonunda bulundu. Genç aşçı Yusuf Kavuk'un kaybındaki şüpheler ise, Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümünde bulunmaya çalışıldı. Her hafta saat 10.00'da Atv ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, gizemleri çözmeye devam ediyor. 8 Kasım 2023 tarihli bölümde Yusuf Kavuk'un kaybının üstündeki sır perdesi aralanmaya çalışılacak. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça ekranı