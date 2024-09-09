Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
10:08
MÜGE ANLI CANLI İZLE: "Mehmet Yörük olayında yeni gelişme!" 9 Eylül ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı
ATV ekranlarının en çok izlenen programı için Müge Anlı canlı izle araştırmaları başladı. Geçtiğimiz hafta yeni sezonuna başlayan programa birçok yeni olay damga vurdu. Her yeni bölüm de olduğu gibi bu bölümde de ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı sır perdelerini aralayacak. Esrarengiz olayları çözüme kavuşturacak. İşte Müge Anlı 9 Eylül canlı izle