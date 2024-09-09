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Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:08

MÜGE ANLI CANLI İZLE: "Mehmet Yörük olayında yeni gelişme!" 9 Eylül ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

ATV ekranlarının en çok izlenen programı için Müge Anlı canlı izle araştırmaları başladı. Geçtiğimiz hafta yeni sezonuna başlayan programa birçok yeni olay damga vurdu. Her yeni bölüm de olduğu gibi bu bölümde de ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı sır perdelerini aralayacak. Esrarengiz olayları çözüme kavuşturacak. İşte Müge Anlı 9 Eylül canlı izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE: Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! 9 Eylül ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle araştırması yapılıyor. Başarılı gazeteci reyting rekorları kıran programında her gün yeni bir olayı aydınlatmaya ve çözüme kavuşturmaya çalışıyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE: Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! 9 Eylül ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 9 Eylül 2024 bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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MÜGE ANLI CANLI İZLE: Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! 9 Eylül ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ
Annesinin ölümünü şüpheli bulan evlat canlı yayında... 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

53 yaşındaki Mehmet Yörük, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Canlı yayında cinayet itirafı gelmiş, merhumun ölümünden sorumlu tutulan eş Sebile Hanım, üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini ve eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etmişti. Cinayet itirafının ardından Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler stüdyoya gelerek Sebile Hanım ve sevgilisi olduğu iddia edilen üfürükçü Mustafa'yı canlı yayında göz altına almıştı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE: Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! 9 Eylül ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Sebile Yörük ve Mustafa Samagan adliyeye sevk edildi.

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Osman Bey baldızı Rasime'nin Sebile ve Mustafa ilişkisini bildiği halde sustuğunu her şeye göz yummak zorunda kaldığını anlattı. Osman Keleş, "çocuk, Mustafa'nın hazırladığı sudan şüpheleniyor bunu inceletmek için alıyor. Mustafa bundan şüphelenip çocuğunu dövüyor. Suyu da çöpe atıyor. Bünyamin çok şey biliyor.'' dedi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE: Mehmet Yörük olayında yeni gelişme! 9 Eylül ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

Mehmet Yörük çorbasına katılan zehirli su ile öldürüldü. ''Üfürükçü, 2 yıl önce çalıştığım çiftlikten tarım ilacı aldı''

Ali Bey, bu ilacın satışının kanunen yasak olduğunu, Mustafa'nın ise 2 yıl önce çiftlikte bu ilacı görüp (1 litre) çaldığını anlattı. Bünyamin Bey annesinin mezarının açılmasını istediğini ama programa tek başına geldiğini arkasında bir kişinin bile olmadığını söyledi.

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