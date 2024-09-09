MÜGE ANLI CANLI İZLE: "Mehmet Yörük olayında yeni gelişme!" 9 Eylül ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Sebile Yörük ve Mustafa Samagan adliyeye sevk edildi.

Sertifikalı üfürükçünün eşi de mi öldürüldü? ''Rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek yerine ormanlık alanda bekletti''

Osman Bey baldızı Rasime'nin Sebile ve Mustafa ilişkisini bildiği halde sustuğunu her şeye göz yummak zorunda kaldığını anlattı. Osman Keleş, "çocuk, Mustafa'nın hazırladığı sudan şüpheleniyor bunu inceletmek için alıyor. Mustafa bundan şüphelenip çocuğunu dövüyor. Suyu da çöpe atıyor. Bünyamin çok şey biliyor.'' dedi.