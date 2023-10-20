Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle! Nevrigül Alan’ı kim öldürdü? 20 Ekim 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça full kesintisiz

Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 09:54

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle araştırmaları son dakika yapılmaya başlandı. Atv ekranlarındaki macerasına devam eden programın son bölümünde Müge Anlı, Kudüs'te yer alan Atv muhabiri Özlem Aktay'a bağlanarak son durum hakkında bilgi aldı. Bunu yanında 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, zeytinlikte asılı halde bulundu. İntihar süsü verilmiş bir cinayetin kurbanı mı oldu araştırması, hala devam ediyor. Bu noktada 20 Ekim 2023 tarihli bölümü kaçırmak istemeyenler, "Müge Anlı canlı izle" araştırması yapmayı ihmal etmiyor. İşte Müge Anlı izle tek parça ekranı!