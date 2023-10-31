MÜGE ANLI CANLI İZLE: Tayfur Kılıç, Bedriye Kılıç cinayetini itiraf etti! 31 Ekim 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça izle

Müge Anlı canlı izle araştırması yapılıyor. Nevrigül cinayeti sonrası Bedriye Kılıç'ın cinayeti çözüldü. Eşi Tayfur Kılıç, Bedriye Kılıç'ı nasıl öldürdüğünü anlattı. Her hafta saat 10.00'da Atv ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, dün Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla kutladı. Programın canlı yayınını kaçıran izleyiciler, "31 Ekim 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle" sorusu yanıt arıyor. Programda Müge Anlı, ülkemizde yaşanan olayları çözmeye devam ediyor. İşte, Müge Anlı canlı izle ekranı