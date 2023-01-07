5 çocuğu ve 12 torunu olan Arife Gökçe, oğlunun sınıf arkadaşı olan ve kendisine Arife anne diyen Sinan Sardoğan isimli tacizcisinin hedefi oldu.

64 yaşındaki Arife Gökçe, yaklaşık bir ay önce evinde eşi için tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Eşi ve çocukları Arife Gökçe'yi her yerde aradı ama izine rastlayamadı.

Jandarma devreye girdi ve tüm köyde arama yapıldı ancak Arife Gökçe bulunamadı. Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma derinleştirilince Sinan Sardoğan tarafından cinsel taciz mesajlarına maruz kaldığı ortaya çıktı.