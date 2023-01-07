Sapık Sinan olayı bir süredir Türkiye'nin gündeminde. ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kayıp Arife Gökçe dosyasının baş şüphelisi olan Sapık Sinan gözaltı kararı ile gündemde. Programda zaman zaman yaşanan gerilimler ve çok sayıda gelen şikayet telefonları ile konuşulan Sinan Sardoğan kimdir, nereli, kaç yaşında soruları da programla birlikte yanıt aramaya başladı. Peki, Sapık Sinan tutuklandı mı, itiraf mı etti? İşte, Müge Anlı Sapık Sinan olayı hakkında son dakika gelişmeleri…