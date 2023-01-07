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Haberler Yaşam Sapık Sinan tutuklandı mı, neden gözaltına alındı, itiraf mı etti? Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi!
Giriş Tarihi: 07.01.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 14:07

Sapık Sinan tutuklandı mı, neden gözaltına alındı, itiraf mı etti? Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi!

Sapık Sinan olayı bir süredir Türkiye'nin gündeminde. ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kayıp Arife Gökçe dosyasının baş şüphelisi olan Sapık Sinan gözaltı kararı ile gündemde. Programda zaman zaman yaşanan gerilimler ve çok sayıda gelen şikayet telefonları ile konuşulan Sinan Sardoğan kimdir, nereli, kaç yaşında soruları da programla birlikte yanıt aramaya başladı. Peki, Sapık Sinan tutuklandı mı, itiraf mı etti? İşte, Müge Anlı Sapık Sinan olayı hakkında son dakika gelişmeleri…

Sapık Sinan tutuklandı mı, neden gözaltına alındı, itiraf mı etti? Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi!

Müge Anlı Sapık Sinan olayı son dakika gelişmesi ile gündemdeki yerini aldı. Şüpheli Arife Gökçe dosyasının baş şüphelisi Sinan Sardoğan gözaltına alındı. Son programın ardından yaşanan gelişme sebebiyle Sapık Sinan tutuklandı mı, itiraf mı etti, ceza aldı mı soruları yanıt aramaya başladı. 64 yaşındaki Arife Gökçe olayı yanı sıra telefon ile programa bağlanan birçok kadın yaşadıkları tacizi anlatmıştı. Peki, Müge Anlı Sapık Sinan Sardoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…

Sapık Sinan tutuklandı mı, neden gözaltına alındı, itiraf mı etti? Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi!

SON DAKİKA: SAPIK SİNAN GÖZALTINA ALINDI!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe olayında flaş bir gelişme yaşandı. Olayın baş şüphelisi Sinan Sardoğan ekipler tarafından gözaltına alındı.

Müge Anlı'daki Arife Gökçe olayında SON DAKİKA: Sinan Sardoğan gözaltına alındı! İşte o anlar... | Video


Gözaltına alınma sırasında neden gözaltına alındığını bilmediğini aktaran Sapık Sinan, taciz mesajları attığı için pişman olduğunu ve çok korktuğunu dile getirdi.

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Sapık Sinan tutuklandı mı, neden gözaltına alındı, itiraf mı etti? Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi!

MÜGE ANLI SAPIK SİNAN OLAYI NEDİR, NE OLDU?

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe ve Sinan Sardoğan olayı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Tokat yaklaşık bir aydır kayıp olan Arife Gökçe'yi arıyor. 64 yaşındaki Arife Gökçe, evinde tavuk pişirirken kayıplara karıştı.

Arife Gökçe'nin kayıp vakası araştırılırken, köylüsü Sinan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan Kemal Karaaslan'ın Sinan'la ilgili ifşaları ise herkesi sarstı.

Sapık Sinan tutuklandı mı, neden gözaltına alındı, itiraf mı etti? Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi!

5 çocuğu ve 12 torunu olan Arife Gökçe, oğlunun sınıf arkadaşı olan ve kendisine Arife anne diyen Sinan Sardoğan isimli tacizcisinin hedefi oldu.

64 yaşındaki Arife Gökçe, yaklaşık bir ay önce evinde eşi için tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Eşi ve çocukları Arife Gökçe'yi her yerde aradı ama izine rastlayamadı.

Jandarma devreye girdi ve tüm köyde arama yapıldı ancak Arife Gökçe bulunamadı. Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma derinleştirilince Sinan Sardoğan tarafından cinsel taciz mesajlarına maruz kaldığı ortaya çıktı.

Sapık Sinan tutuklandı mı, neden gözaltına alındı, itiraf mı etti? Müge Anlı Sapık Sinan olayında son dakika gelişmesi!

SAPIK SİNAN KİMDİR?

Arife Gökçe olayının baş şüphelisi olarak ve taciz iddiaları ile "Sapık Sinan" şeklinde anılan Sinan Sardoğan, Gökçe'nin yaşadığı Tokat'taki köyde ikamet ediyor.

Sardoğan, Arife Gökçe'nin oğlunun da sınıf arkadaşı.

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