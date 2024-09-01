Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yarın var mı, ayın kaçında başlıyor? İşte Müge Anlı yeni sezon tarihi

Her bölümünde ayrı bir gizem perdesinin aralandığı, faili meçhul cinayet ve olayların aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert yaz tatilinin ardından yeniden ekranlara dönüyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programın fragmanı yayınlanırken Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yarın var mı, ayın kaçında başlıyor soruları yanıt arıyor. İşte programın yeni sezon tarihi.