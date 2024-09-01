Giriş Tarihi: 01.09.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
16:54
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yarın var mı, ayın kaçında başlıyor? İşte Müge Anlı yeni sezon tarihi
Gündüz kuşağının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona bomba gibi dönüyor. Haziran ayında sezona ara veren programın takipçileri, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yarın var mı, ayın kaçında başlıyor sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. Eylül ayının gelişiyle birlikte programın ekranlara ne zaman döneceği merak konusu oldu. İşte Müge Anlı yeni sezon tarihi…