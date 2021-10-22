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Haberler Yaşam Müge Anlı'da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...
Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:34

Müge Anlı'da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

Müge Anlı'ya katılan Vedat Alexander, 33 yıl sonra ailesine kavuştu! Uzun yıllar sonra yakınlarıyla hasret gideren Vedat, bir şok daha yaşamıştı. Vedat ve annesi şimdilerde yardım bekliyor! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ceyhan TORLAK
Müge Anlı’da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

İzmir'de 2 yaşındayken ablasıyla birlikte cami avlusuna bırakılınca Alman aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in biyolojik ailesini Müge Anlı'nın programında bulmuştu.

Müge Anlı’da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

Ailesine kavuştuktan sonra Almanya'ya dönmeyen Vedat, anne Fatma Korhan'ın Buca'daki evinde kalmaya başladı.

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Müge Anlı’da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

Yaklaşık iki hafta önce gece çocuklar diğer odada oyun oynarken evi ateşe verdi. Ev yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Müge Anlı’da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

KIZ KARDEŞİNDE KALIYOR

Evdeki tüm eşyalar yanarak küle dönerken, ev de yangından dolayı zarar gördü. Buca Belediyesi ekipleri yanan eşyaları alarak çöpleri temizledi.

Müge Anlı’da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

Şu anda eve bakım yapılıp duvarların boyanması gerekiyor. Vedat ev kullanılamaz hale geldiği için geçici olarak annesiyle birlikte şu anda kız kardeşinin evinde kalıyor.

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