Müge Anlı’da bir bomba itiraf daha! Mustafa Hakkulu’nu ben değil o öldürdü!

İSA DUMLU: MUSTAFA'YI BEN DEĞİL YÜKSEL VURDU!

Şimdi çok önemli bir gelişme var. Canlı yayında cinayet itirafı yapan İsa jandarmada verdiği ifadesinde, 'Arabada sadece ben yoktum ortağım Yüksel Ürün de vardı.

Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelime! "Arabada ortağım da vardı" dedi | Video