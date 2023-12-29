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Haberler Yaşam Müge Anlı'da bir bomba itiraf daha! Mustafa Hakkulu'nu ben değil o öldürdü!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:56

Müge Anlı'da bir bomba itiraf daha! Mustafa Hakkulu'nu ben değil o öldürdü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler yaşandı. Canlı yayında cinayeti tek başına işlediğini itiraf eden İsa Dumlu, ifadesinde ise yanında bir kişinin daha olduğunu anlattı. Müge Anlı, milyonların takip ettiği sır cinayetin detaylarını canlı yayında paylaştı: Arabadaki diğer kişi...

Müge Anlı’da bir bomba itiraf daha! Mustafa Hakkulu’nu ben değil o öldürdü!

Müge Anlı'da gündem olan Mustafa Hakkulu cinayetinde çok çarpıcı detaylara ulaşıldı. İsa Dumlu, canlı yayında Mustafa Hakkulu'nu öldürdüğünü anlatmıştı.

Müge Anlı’da bir bomba itiraf daha! Mustafa Hakkulu’nu ben değil o öldürdü!

Dumlu, Mustafa Hakkulu'nun kendi eşi için ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu duruma sinirlendiği için de silahla Hakkulu'nu öldürüp köprüden attığını söylemişti.

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Müge Anlı’da bir bomba itiraf daha! Mustafa Hakkulu’nu ben değil o öldürdü!

Canlı yayındaki cinayet itirafının ardından İsa Dumlu ile Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül gözaltına alınmıştı. Bugünkü canlı yayında ise Müge Anlı soruşturmaya dair çok önemli bilgiler paylaştı.

Müge Anlı’da bir bomba itiraf daha! Mustafa Hakkulu’nu ben değil o öldürdü!

Anlı, "Cinayeti canlı yayınımıza itiraf eden arkadaşı İsa Dumlu, para alışverişinin ilk ayağı olan ortağı Yüksel Ürün ve Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç, adliyeye sevk edildiler. Adana Kozan İlçe Jandarma komutanlığında ifade işlemleri tamamlandı ve şu an savcı huzurunda ifade veriyorlar.

Müge Anlı’da bir bomba itiraf daha! Mustafa Hakkulu’nu ben değil o öldürdü!

İSA DUMLU: MUSTAFA'YI BEN DEĞİL YÜKSEL VURDU!
Şimdi çok önemli bir gelişme var. Canlı yayında cinayet itirafı yapan İsa jandarmada verdiği ifadesinde, 'Arabada sadece ben yoktum ortağım Yüksel Ürün de vardı.

Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelime! "Arabada ortağım da vardı" dedi | Video

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