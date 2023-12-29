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Müge Anlı'da bir bomba itiraf daha! Mustafa Hakkulu'nu ben değil o öldürdü!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:56
Müge Anlı'da bir bomba itiraf daha! Mustafa Hakkulu'nu ben değil o öldürdü!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Mustafa Hakkulu cinayetinde şok gelişmeler yaşandı. Canlı yayında cinayeti tek başına işlediğini itiraf eden İsa Dumlu, ifadesinde ise yanında bir kişinin daha olduğunu anlattı. Müge Anlı, milyonların takip ettiği sır cinayetin detaylarını canlı yayında paylaştı: Arabadaki diğer kişi...