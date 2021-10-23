Müge Anlı’da Büyükşen cinayeti Türkiye’de konuşulmuştu! Kilit isimle ilgili şok karar...

SON DAKİKA: BÜYÜKŞEN CİNAYETİ TÜRKİYE'DE GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU! O İSİM SERBEST KALDI Türkiye Müge Anlı'da gündeme gellen Büyükşen cinayetine kitlenmişti! Günlerce konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay 3 sene önce Konya'da yaşandı. Konya'da yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, mahkemece tutuklandı. Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen henüz belirlenemeyen nedenle dün akşam fenalaştı. Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da yaklaşık bir saat müdahale edilen Okşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Müge Anlı'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı... Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir(46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı. TAHLİYE EDİLDİ Kuvvetli suç şüphesi ile 'kasten öldürme' suçundan 3 ay önce tutuklanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek soruşturma sürerken adli kontrol kararıyla bulunduğu cezavinden tahliye edildiği öğrenildi. NE OLMUŞTU! Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı. ÖZEL EKİP KURULDU! Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. MÜGE ANLI BETÜL BÜYÜKŞEN'İ YALANLADI! Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi. Betül Büyükşen, 'Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı. MESAJLAR GÖNÜL İLİŞKİSİ İÇERİYOR! Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, 'Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu' dedi. 'ÖNCE KOMŞULAR GELDİ' Bügünkü canlı yayında ise o dönem yapan jandarma erin ifadeleri şoke etti. Genç adam, 'Bölgeye gittiğimizde, kapı da pencereler de kapalıydı. Cinayet mahalline, aileden önce komşular geldi. Ambulans geldiğinde, Necla Büyükşen yaşıyordu' ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı. KATİLLER YANLIŞ EVE Mİ GİRDİ? Tüm Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayetine kilitlendi. Bügünkü canlı yayında yine akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Köyde evlerin birbirine çok benzediği, Büyükşen çiftinin yan komşunun evli bir kadını 300 lira dolandırdığı, yasak aşkının yakınlarının kiralık katil tuttuğu, katillerin ise evleri karıştırarak Büyükşen ailesinin evine girdiği, Metin Büyükeşen ve eşi Necla Büyükşen'i öldürdüğü tartışıldı. HiPNOZLA KONUŞTURACAKLARDI! Müge Anlı, anne ve babasının ölümünde baş şüpheli haline gelen Büşra Büyükşen'in hipnozla konuşturulacağını duyurmuştu.