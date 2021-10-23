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Haberler Yaşam Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti Türkiye'de konuşulmuştu! Kilit isimle ilgili şok karar...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 13:25

Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti Türkiye'de konuşulmuştu! Kilit isimle ilgili şok karar...

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu. Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Müge Anlı’da Büyükşen cinayeti Türkiye’de konuşulmuştu! Kilit isimle ilgili şok karar...

SON DAKİKA: BÜYÜKŞEN CİNAYETİ TÜRKİYE'DE GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU! O İSİM SERBEST KALDI

Müge Anlı’da Büyükşen cinayeti Türkiye’de konuşulmuştu! Kilit isimle ilgili şok karar...

Türkiye Müge Anlı'da gündeme gellen Büyükşen cinayetine kitlenmişti! Günlerce konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay 3 sene önce Konya'da yaşandı.

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Müge Anlı’da Büyükşen cinayeti Türkiye’de konuşulmuştu! Kilit isimle ilgili şok karar...

Konya'da yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

Müge Anlı’da Büyükşen cinayeti Türkiye’de konuşulmuştu! Kilit isimle ilgili şok karar...

Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Müge Anlı’da Büyükşen cinayeti Türkiye’de konuşulmuştu! Kilit isimle ilgili şok karar...

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, mahkemece tutuklandı.

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