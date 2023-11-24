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Müge Anlı’da gündem olmuştu: Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi!
Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:58
Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
16:58
Müge Anlı’da gündem olmuştu: Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi!
Korkunç olay Müge Anlı'da da gündeme gelmişti. Kayıp olarak aranırken cesetleri İstanbul Silivri'de toprağa gömülü olarak bulunan anne Sevgi Demirci ile çocukları Rümeysa ve Eren Polat, adli tıp incelemelerinin tamamlanmasıyla 6 ay sonra toprağa verildi. Cenazeye katılan aile yakınları, "Çocukların ne suçu vardı?" dedi…