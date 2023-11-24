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Haberler Yaşam Müge Anlı’da gündem olmuştu: Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi!
Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 16:58

Müge Anlı’da gündem olmuştu: Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi!

Korkunç olay Müge Anlı'da da gündeme gelmişti. Kayıp olarak aranırken cesetleri İstanbul Silivri'de toprağa gömülü olarak bulunan anne Sevgi Demirci ile çocukları Rümeysa ve Eren Polat, adli tıp incelemelerinin tamamlanmasıyla 6 ay sonra toprağa verildi. Cenazeye katılan aile yakınları, "Çocukların ne suçu vardı?" dedi…

DHA
Müge Anlı’da gündem olmuştu: Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi!

25 Ocak 2021 tarihinden itibaren kendilerinden haber alınamayan 38 yaşındaki Sevgi Demirci ile, 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki kızı Rümeysa Polat kayıp olarak aranıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de gündem olan olayda; Sevgi Demirci ve iki çocuğunun Silivri Değirmenköy mevkiinde bulunan alanda öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı’da gündem olmuştu: Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi!

Aranan bölgede 3 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonrasında Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonucu çıkan rapora göre bulunan kemiklerin Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve Rümeysa Polat'a ait olduğu tespit edildi.

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Müge Anlı’da gündem olmuştu: Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi!

Aile yakınları cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Sevgi Demirci ve çocukları Rümeysa ve Eren Polat için bugün Küçükçekmece Şenevler Camii'nde Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Aile yakınları gözyaşlarınaı tutamadı. Sevgi Demirci'nin kız kardeşlerinin ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.

Müge Anlı’da gündem olmuştu: Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi!

"BÜTÜN KEMİKLERİ KIRILMIŞ..."
Sevgi Demirci'nin eniştesi Ahmet Kılıç, " Adli Tıp'tan cenazeleri aldım. Raporlar çıktı. İnşallah bunları yapanlar ömrünce içerden çıkamasınlar. Ben de elimden geleni yapacağım çıkmamaları için. Bu süreçte neler yaşanmadı ki? Her şey yaşandı. Kayıplardı, bulundular. 6'ncı aya giriyoruz. Adli Tıp'tan bugün aldım" dedi. Kardeşi ve yeğenleri için adalet istediğini kaydeden abla Sevim Kılıç, "Yeğenimi askere gönderecekken, onları öldürmüşler, toprağa koymuşlar. Adalet istiyorum, bunu yapanlar içerden çıkamasınlar. Bir yudum suya muhtaç kalsınlar. Bir dilim ekmeğe muhtaç kalsınlar. Yeğenlerime eziyet ederek öldürmüşler. Bütün kemikleri kırılmış. Bir tane sağlam kemikleri yok. İçerden çıkamasınlar bunu yapanlar. Biz Mücahit'in de bulunmasını istiyoruz eniştemizin. Onun da cenazesine ulaşamadık. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

Müge Anlı’da gündem olmuştu: Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi!

"ÇOCUKLARIN NE SUÇU VARDI"
Teyze Hüsne Koç, "Benim yeğenlerimin hiçbir suçları yoktu. Benim yeğenim böyle boylu poslu, masmavi gözlü, iri yarı bir insandı. Şu tabuta bak çocuk tabutuna koymuşlar benim yeğenimi. Öbür yeğenim de annesinin yanına konmuş. Allah hiç kimseye böyle bir ölüm vermesin. Allah onları da oradan çıkarmasın. Benim kardeşimi ve yeğenlerimi öldürmüşler, gömmüşler. Bizim hiç haberimiz yok. Bulamadık. 5-6 ay oldu. Normal bir ölüm değil ki, her gün ağlıyoruz. Arıyoruz, soruyoruz" ifadelerini kullandı.

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