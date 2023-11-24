Müge Anlı’da gündem olmuştu: Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra defnedildi!

"ÇOCUKLARIN NE SUÇU VARDI"

Teyze Hüsne Koç, "Benim yeğenlerimin hiçbir suçları yoktu. Benim yeğenim böyle boylu poslu, masmavi gözlü, iri yarı bir insandı. Şu tabuta bak çocuk tabutuna koymuşlar benim yeğenimi. Öbür yeğenim de annesinin yanına konmuş. Allah hiç kimseye böyle bir ölüm vermesin. Allah onları da oradan çıkarmasın. Benim kardeşimi ve yeğenlerimi öldürmüşler, gömmüşler. Bizim hiç haberimiz yok. Bulamadık. 5-6 ay oldu. Normal bir ölüm değil ki, her gün ağlıyoruz. Arıyoruz, soruyoruz" ifadelerini kullandı.



