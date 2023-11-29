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Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi aralandı!
Giriş Tarihi: 29.11.2023 13:50
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
13:50
Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi aralandı!
Müge Anlı'da gündem olan sır olay Bursa'da meydana gelmişti. Kaybolduktan 47 gün sonra zeytin bahçesinde cesedi bulunan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın intihar ettiği tespit edildi. Başsavcılık, yaptığı titiz araştırmada eşinden ayrılan ve psikolojik bunalıma giren 2 çocuk annesinin canına kıydığını yaptığı DNA testi, genç kadına ait malzemelerdeki bulgular ve tanık ifadelerinden kesinleştirdi.