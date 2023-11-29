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Haberler Yaşam Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi aralandı!
Giriş Tarihi: 29.11.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 13:50

Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi aralandı!

Müge Anlı'da gündem olan sır olay Bursa'da meydana gelmişti. Kaybolduktan 47 gün sonra zeytin bahçesinde cesedi bulunan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın intihar ettiği tespit edildi. Başsavcılık, yaptığı titiz araştırmada eşinden ayrılan ve psikolojik bunalıma giren 2 çocuk annesinin canına kıydığını yaptığı DNA testi, genç kadına ait malzemelerdeki bulgular ve tanık ifadelerinden kesinleştirdi.

İHA
Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül’ün ölümünde sır perdesi aralandı!

Müge Anlı'da gündem olan Nevrigül'ün ölümünde sır perdesi ortadan kalktı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül’ün ölümünde sır perdesi aralandı!

Olayın intihar olduğu ise yapılan otopsi, elde edilen delillerdeki incelemeler ve DNA testlerinden netleşti.

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Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül’ün ölümünde sır perdesi aralandı!

Savcılık, Alan'ın cesedinde saç telinden DNA örnekleri alıp çevrede geniş çaplı araştırma yaptırdı. Nevrigül Alan'ın cesedi yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde bakan bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanılmazken, yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül’ün ölümünde sır perdesi aralandı!

NEVRİGÜL'ÜN EŞYALARI TİTİZLİKLE İNCELENDİ
Savcılık, Alan'ın cesedinde saç telinden DNA örnekleri alıp çevrede geniş çaplı araştırma yaptırdı. Nevrigül Alan'ın cesedi yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde bakan bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanılmazken, yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı’da gündem olmuştu: Nevrigül’ün ölümünde sır perdesi aralandı!

Bölgedeki köpeklerin çantayı karıştırdığı yapılan detaylı iz araştırmasında ortaya çıktı.

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