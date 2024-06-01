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Müge Anlı'daki iğrenç tecavüz olayında yeni gelişme! Sapık üvey baba tutuklandı
Giriş Tarihi: 01.06.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
10:49
Müge Anlı'daki iğrenç tecavüz olayında yeni gelişme! Sapık üvey baba tutuklandı
Muğla Ortaca'da mide bulandıran olay Müge Anlı'da ortaya çıktı. Biri üvey, biri engelli 3 genç kıza 10 yıldır tecavüz ettiği canlı yayında ortaya çıkan Selahattin Yalnız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Figen Tülay Bayındır'ın annesi Fitnat Ertekin hakkında verilen adli kontrol kararına Başsavcılık itiraz etti. Kendisini savunacak avukat bulamayan Yalnız'a, baronun avukat görevlendirdiği öğrenildi.