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Haberler Yaşam SON DAKİKA SAPIK SİNAN TUTUKLANDI! Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, nereli, neden tutuklandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Sapık Sinan - Arife Gökçe olayı çözülüyor
Giriş Tarihi: 08.01.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 10:49

SON DAKİKA SAPIK SİNAN TUTUKLANDI! Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, nereli, neden tutuklandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Sapık Sinan - Arife Gökçe olayı çözülüyor

Müge Anlı Sapık Sinan Sardoğan olayı son dakika gelişmeleri yaşandı. Uzun süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ana konusu olan, insanları sözlü ve sözsüz taciz etmesi sebebiyle milyonları çileden çıkaran sapık Sinan tutuklandı. Tutuklanma sebebi olarak "çocuğun cinsel istismarı" görüldü. Bu noktada, "Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. 17 gündür kendisinden haber alınamayan Arife Gökçe muhtemel cinayeti sorumlu olarak izleyicilerin karşısına çıkan Sardoğan, milyonların tepkisine nail oldu. Peki, Sinan Sardoğan neden tutuklandı, kaç yaşında? Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan kimdir, itiraf etti mi? Arife Gökçe bulundu mu? İşte konu hakkında detaylar…

SON DAKİKA SAPIK SİNAN TUTUKLANDI! Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, nereli, neden tutuklandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Sapık Sinan - Arife Gökçe olayı çözülüyor

Sapık Sinan olayı ile Türkiye çalkalanıyor. Son dakika Sinan Sardoğan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Kendinden yaşça büyük ve küçük kişileri taciz etmesi sebebiyle milyonlarca insanın tepkisini çeken Sardoğan, Arife Gökçe cinayeti yüzünden sorgulanıyordu. Peki, Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı? Sinan Sardoğan olayı nedir? İşte detaylar…

SON DAKİKA SAPIK SİNAN TUTUKLANDI! Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, nereli, neden tutuklandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Sapık Sinan - Arife Gökçe olayı çözülüyor

Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.

Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti.

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SON DAKİKA SAPIK SİNAN TUTUKLANDI! Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, nereli, neden tutuklandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Sapık Sinan - Arife Gökçe olayı çözülüyor

Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.

SON DAKİKA SAPIK SİNAN TUTUKLANDI! Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, nereli, neden tutuklandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Sapık Sinan - Arife Gökçe olayı çözülüyor

Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan Sinan Sardoğan, talihsiz kadının kaybıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Daha önce Arife Gökçe'ye attığı mesajlar ortaya çıkan Sinan Sardoğan, "O mesajları attım ama Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

SON DAKİKA SAPIK SİNAN TUTUKLANDI! Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, nereli, neden tutuklandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Sapık Sinan - Arife Gökçe olayı çözülüyor

Kendisinden yaşça büyük olan kadınlara attığı mesajları savunan Sinan Sardoğan, "Bana küfürlü konuşuyorlardı, ben de onlara mesaj atıyordum" iddiasında bulundu.

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