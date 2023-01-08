SON DAKİKA SAPIK SİNAN TUTUKLANDI! Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, nereli, neden tutuklandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Sapık Sinan - Arife Gökçe olayı çözülüyor

Müge Anlı Sapık Sinan Sardoğan olayı son dakika gelişmeleri yaşandı. Uzun süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ana konusu olan, insanları sözlü ve sözsüz taciz etmesi sebebiyle milyonları çileden çıkaran sapık Sinan tutuklandı. Tutuklanma sebebi olarak "çocuğun cinsel istismarı" görüldü. Bu noktada, "Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. 17 gündür kendisinden haber alınamayan Arife Gökçe muhtemel cinayeti sorumlu olarak izleyicilerin karşısına çıkan Sardoğan, milyonların tepkisine nail oldu. Peki, Sinan Sardoğan neden tutuklandı, kaç yaşında? Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan kimdir, itiraf etti mi? Arife Gökçe bulundu mu? İşte konu hakkında detaylar…