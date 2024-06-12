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Giriş Tarihi: 12.06.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 22:35

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 12 Haziran 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Muğla deprem haberi ile sarsıldı. Marmaris ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 12 Haziran 2024 Çarşamba Muğla deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları belli oldu!

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 12 Haziran 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. 12 Haziran 2024 Çarşamba akşam saatlerinde bir yeni deprem haberi de Muğla'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar anlık olarak duyuruluyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Muğla'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 12 Haziran 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA: MUĞLA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Muğla Marmaris'de deprem meydana geldi. 12 Haziran günü saat 22.19'da gerçekleşen sarsıntı yerin 44 km altında kaydedildi.

Sarsıntı 4.7 büyüklüğündeydi. İşte, ayrıntılar...

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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 12 Haziran 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

#DEPREM
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.76 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-06-12
Saat:22:19:12 TSİ
Enlem:35.96083 N
Boylam:28.03583 E
Derinlik:44.4 km

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 12 Haziran 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 12 Haziran 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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