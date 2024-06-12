MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 12 Haziran 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ediyor. 12 Haziran 2024 Çarşamba akşam saatlerinde bir yeni deprem haberi de Muğla'dan geldi. Deprem felaketi sonrasında vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar anlık olarak duyuruluyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Muğla'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?