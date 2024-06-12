Haberler
Yaşam
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 12 Haziran 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
22:35
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 12 Haziran 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Son dakika Muğla deprem haberi ile sarsıldı. Marmaris ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 12 Haziran 2024 Çarşamba Muğla deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları belli oldu!