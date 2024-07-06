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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | 3 üzeri sarsıntı korkuttu! 6 Temmuz 2024 az önce Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
11:53
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | 3 üzeri sarsıntı korkuttu! 6 Temmuz 2024 az önce Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
Muğla deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesinden gelen son dakika duyurusuna göre merkez üssü Marmaris olarak ölçülen bir deprem kayıtlara geçti. 3.5 üstü şiddetteki sallantıyı hisseden bölge sakinleri "Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Peki, 6 Temmuz 2024 şimdi Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...