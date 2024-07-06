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Haberler Yaşam MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | 3 üzeri sarsıntı korkuttu! 6 Temmuz 2024 az önce Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 11:53

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | 3 üzeri sarsıntı korkuttu! 6 Temmuz 2024 az önce Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Muğla deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesinden gelen son dakika duyurusuna göre merkez üssü Marmaris olarak ölçülen bir deprem kayıtlara geçti. 3.5 üstü şiddetteki sallantıyı hisseden bölge sakinleri "Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Peki, 6 Temmuz 2024 şimdi Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | 3 üzeri sarsıntı korkuttu! 6 Temmuz 2024 az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Muğla deprem ile sallandı. Deprem ülkesi olan ülkemizde yeni bir sallantı haberi bu sefer Marmaris'ten geldi. AFAD ve Kandilli Rasathabesi son depremler listesi ile detayları belli olan deprem için sıklıkla "Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları yanıt arıyor. İşte detaylar...

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | 3 üzeri sarsıntı korkuttu! 6 Temmuz 2024 az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Marmaris (Muğla) merkezli deprem meydana geldi. 6 Temmuz Cumartesi günü saat 10.09'da gerçekleşen sarsıntı yerin 66.04 km altında kaydedildi.

Sarsıntı 3.6 büyüklüğünde kaydedildi. İşte, ayrıntılar...

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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | 3 üzeri sarsıntı korkuttu! 6 Temmuz 2024 az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

MUĞLA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-07-06
Saat:10:09:22 TSİ
Enlem:36.69056 N
Boylam:28.09417 E
Derinlik:66.04 km

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | 3 üzeri sarsıntı korkuttu! 6 Temmuz 2024 az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | 3 üzeri sarsıntı korkuttu! 6 Temmuz 2024 az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA