MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | 3 üzeri sarsıntı korkuttu! 6 Temmuz 2024 az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede?

Muğla deprem ile sallandı. Deprem ülkesi olan ülkemizde yeni bir sallantı haberi bu sefer Marmaris'ten geldi. AFAD ve Kandilli Rasathabesi son depremler listesi ile detayları belli olan deprem için sıklıkla "Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları yanıt arıyor. İşte detaylar...