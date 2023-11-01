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Haberler Yaşam Muğla’da miras savaşı: Yeğenini öldürdü kardeşini yaraladı!
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:53

Muğla’da miras savaşı: Yeğenini öldürdü kardeşini yaraladı!

Muğla'nın Milas ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Y.A., miras nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi H.A.'yı pompalı tüfekle yaraladı. Yeğeni Atilla Adar'ı (28) ise öldürdü. Y.A., olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA
Muğla’da miras savaşı: Yeğenini öldürdü kardeşini yaraladı!

Kanlı olay, dün saat 21.30 sıralarında Koru Mahallesi'nde yaşandı. Y.A., kardeşi H.A. ve onun oğlu Atilla Adar ile kendi evinin bahçesinde bir araya geldi. Taraflar arasında babalarından kalan mirasın paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., evdeki tüfeğini alıp, kardeşi H.A. ve yeğeni Atilla Adar'a ateş edip, kaçtı.

Muğla’da miras savaşı: Yeğenini öldürdü kardeşini yaraladı!

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Atilla Adar olay yerinde hayatını kaybetti.

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Muğla’da miras savaşı: Yeğenini öldürdü kardeşini yaraladı!

Yaralanan kardeş H.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Muğla’da miras savaşı: Yeğenini öldürdü kardeşini yaraladı!

Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Adar'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla’da miras savaşı: Yeğenini öldürdü kardeşini yaraladı!

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından Y.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

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