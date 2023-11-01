Muğla’da miras savaşı: Yeğenini öldürdü kardeşini yaraladı!

Kanlı olay, dün saat 21.30 sıralarında Koru Mahallesi'nde yaşandı. Y.A., kardeşi H.A. ve onun oğlu Atilla Adar ile kendi evinin bahçesinde bir araya geldi. Taraflar arasında babalarından kalan mirasın paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., evdeki tüfeğini alıp, kardeşi H.A. ve yeğeni Atilla Adar'a ateş edip, kaçtı.