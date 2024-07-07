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Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 10:03

MUHARREM AYI DUASI OKUNUŞU-ANLAM 2024: Diyanet ile Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler

Hicri Yılbaşı 7 Temmuz Pazar günü idrak ediliyor. Muharrem ayının 1. günü başlayan ibadetler arasında araştırılan Muharrem ayı duası Arapça-Türkçe okunuşu ve anlamı ile gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı ile araştırılan ibadetler arasında namaz ve oruç sırasında okunacaklar da var. Peki; Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler nelerdir? İşte, Muharrem ayı duası 2024...

MUHARREM AYI DUASI OKUNUŞU-ANLAM 2024: Diyanet ile Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler

Muharrem ayı duası Arapça ve Türkçe okunuşu ile araştırılmaya başladı. Muharremü'l-harâm olarak bilinen bu özel ayın içerisinde aşure günü de yer alıyor. Öte yandan ilk güne özel Hicri Yılbaşı duası da araştırılanlar arasında. İslam alemi, ellerini semaya açarak günün anlam ve önemi içerisinde ibadetlerini gerçekleştiriyor. İşte, Diyanet ile Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler...

MUHARREM AYI DUASI OKUNUŞU-ANLAM 2024: Diyanet ile Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre, 1 Muharrem Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Diyanet ile belirlenen takvime göre Muharrem ayı, 2024 yılında 7 Temmuz Pazar günü başlıyor.

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MUHARREM AYI DUASI OKUNUŞU-ANLAM 2024: Diyanet ile Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler

MUHARREM AYI DUASI

Hicri Yılbaşı duası

Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessâlatü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. El-hayyül kerîm. El-hannânül mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel'ısmete minesseytânirracîm. Vel'avne alâ hâzihinnefsil'emmâreti bissûi vel-iştigâle bimâ yukarribunî ileyke yâ zel'celâli vel'ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

Hicri Yılbaşı duası anlamı

Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammed (SAV)'in alinin ashabinin ve cümlesinin üzerine olsun. Kendinden evvel hiçbir varlik olmayan. Varligi, Hayati, Kullarina Keremi Ziyade-merhameti, nimetleri, bagislamasi sonsuz ve devamli olan yalniz sensin Allah'im. Iste bu yeni yildir ki: Bu yil boyunca huzurundan kovulmus seytandan korumani ve daima kötülügü emreden nefsime galib olmam için yardimini ve beni sana yaklastiran islerle mesgul olmami senden dilerim ey Celal ve ıkram sahibi Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi rahmetinle Allah'ü Teala efendimiz ve Nebimiz olan Muhammed (s.a.v)'e, aline, ashabina, ehli beytine ve cümlesine salat ve selam etsin.

MUHARREM AYI DUASI OKUNUŞU-ANLAM 2024: Diyanet ile Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler

Namazdan sonra 11 defa:

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.

11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

MUHARREM AYI DUASI OKUNUŞU-ANLAM 2024: Diyanet ile Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler

1. VE 10. GÜNDE MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

Muharrem ayının ilk günü aşağıdaki duayı üç sefer okuyanın, gelecek Muharrem ayına kadar tüm belalardan emin olacağı, Aşure Günü "Muharremin 10. Günü" üç sefer okuyanınsa, ölümden de emin olacağı; şundan dolayı o sene öleceği takdir edilmiş olana, bu duayı okumak kısmet olmayacağı bildirilmiştir.

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, Evvel'sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

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