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MUHARREM AYI DUASI OKUNUŞU-ANLAM 2024: Diyanet ile Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler
Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
10:03
MUHARREM AYI DUASI OKUNUŞU-ANLAM 2024: Diyanet ile Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler
Hicri Yılbaşı 7 Temmuz Pazar günü idrak ediliyor. Muharrem ayının 1. günü başlayan ibadetler arasında araştırılan Muharrem ayı duası Arapça-Türkçe okunuşu ve anlamı ile gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı ile araştırılan ibadetler arasında namaz ve oruç sırasında okunacaklar da var. Peki; Muharrem ayında okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve zikirler nelerdir? İşte, Muharrem ayı duası 2024...