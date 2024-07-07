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Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2024 Diyanet ile Muharrem ayı orucu sevabı ve faziletleri
Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:23
Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2024 Diyanet ile Muharrem ayı orucu sevabı ve faziletleri
İslam alemi yeni yılına 'merhaba' diyor. 1 Muharrem olarak bililenen Hicri Yılbaşı 7 Temmuz itibarıyla idrak edilemeye başladı. Bu noktada ibadet planları de çıkarılıyor. En çok araştırılanlar arasında Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur, ayın kaçında gibi sorular var. Konuyla ilgili gözler Diyanet İşleri Başkanlığına dönüyor. Muharrem orucu tutmak isteyen Müslümanlar araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Muharrem ayı orucu sevabı ve faziletleri...