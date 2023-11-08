Muhittin Böcek’in gelini servet istedi: Yasak aşk WhatsApp’ta ortaya çıkmıştı!

100 MİLYON TL İSTEDİ

Antalya 5'inci Aile Mahkemesi'nde açılan duruşmaya taraflar gizlilik kararı aldırttı. Zeynep K. avukatı aracılığı ile Gökhan Böcek'ten 200 bin tedbir, 500 bin yoksulluk, 50 milyon manevi, 50 milyon maddi para talep etti.