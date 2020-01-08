Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!
Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!
Edirne'de, Saros Körfezi'nde 1'inci derece sit alanı olan İtalyan Koyu'ndan kumları kaçak olarak alanın, Mecidiye köyü muhtarı Ali Balaban olduğu ortaya çıktı. Balaban'ın, 9 kamyon kumu, köyün muhtarlık binası ve tüzel kişiliğine ait otel inşaatında kullandığı belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan Balaban, "Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım" dedi.