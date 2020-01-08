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  • Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!

Muhtar, 'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!

'de, 'nde 1'inci derece olan İtalyan Koyu'ndan kumları kaçak olarak alanın, Mecidiye köyü muhtarı Ali Balaban olduğu ortaya çıktı. Balaban'ın, 9 kamyon kumu, köyün muhtarlık binası ve tüzel kişiliğine ait otel inşaatında kullandığı belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan Balaban, "Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 08.01.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 17:08
Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!

Keşan'a bağlı Mecidiye köyündeki 'nde 1'inci derece arkeolojik ve doğal olan ve 'İtalyan Koyu' olarak bilinen bölgeden kaçak kum alındığı yönünde İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu.

Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!

Bunun üzerine bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, sahil kumunun, kamyonlarla Mecidiye köyü muhtarlığınca alındığını tespit etti. Kumlar nedeniyle çökmelerin meydana geldiği sahil, jandarma tarafından şerit çekilerek, girişe kapatıldı.

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Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan köy muhtarı Ali Balaban, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta avukatı ile birlikte ifade veren muhtar Balaban, kum almanın suç olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!

Savcılıkça serbest bırakılan muhtar Ali Balaban hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'ten başlatılan soruşturma sürüyor.

Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!

Mecidiye köyünün muhtarı Ali Balaban, kumun alınmasının suç olduğunu bilmediğini savunarak, "Bilseydim almazdım, aldığımız kumları köy muhtarlığı ve köy tüzel kişiliğine ait olan otel inşaatında kullandık. Eski belediye binasını köyümüze otel olarak kazandırmak için restorasyona başladık. Bu restorasyon sırasında da bizim tadilat için kuma ihtiyacımız oldu...

Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!

Oradan kum alarak otel inşaatımızın restorasyonu için getirdim. Şu an adli soruşturma devam ediyor. Kamu malı olan kumu, kamu malı olan Mecidiye köyü muhtarlık binasının ve muhtarlığa ait binaların restorasyonu için aldık. Ben kamu görevlisiyim. Kumu kullandığımız yer de kamu malı...

Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış!

Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Bize gelip de aldığınız kumu yerine götürün, diyen de olmadı" dedi.

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