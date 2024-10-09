Giriş Tarihi: 09.10.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
17:18
Münevver Karabulut'un annesinden Tülay Garipoğlu'na zehir zemberek cevap: O caninin öldüğüne inanmıyorum
Cem Garipoğlu'num ölüp ölmediğiyle ilgili adli tıp kurumunun "Mezardaki kişi Cem Garipoğlu" sonucuyla açıkladığı rapor sonrası Anne Tülay Garipoğlu'ndan açıklama geldi. "Bana değilse Münevver Karabulut'un annesine acıyın" diyerek olayı kapatma çağrısı yapan Garipoğlu'na cevap, oğlunun katlettiği Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut'tan geldi. "Oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı?" diyen anne Nagihan Karabulut, "15 yıldır ne başsağlığı ne rahmet dilediler. Kimse bana Cem Garipoğlu denen caninin öldüğünü iddia etmesin. Ben inanmıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış olan bu Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar" diye konuştu.