Münevver Karabulut’un annesinden Tülay Garipoğlu’na zehir zemberek cevap: O caninin öldüğüne inanmıyorum

"KİMSE BANA CEM GARİPOĞLU DENEN CANİNİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETMESİN"

Kimsenin kendisine Cem Garipoğlu denen caninin öldüğünü iddia etmemesini söyleyen anne Karabulut, "Ben inanmıyorum. Avukatıma da fethi kabir için de, rapora itiraz için de biz aile olarak talepte bulunduk. Onları Allaha havale ediyorum, bu dünyada da, öbür dünyada da insanlıktan nasibini almamış olan bu Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Simdi çıkıp yaptıkları bunca pisliğe rağmen kendilerini mağdur duruma düşürmeye çalışıyorlar, benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar. Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmıyorum. Kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.