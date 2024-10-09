Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 09.10.2024 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:18

Münevver Karabulut'un annesinden Tülay Garipoğlu'na zehir zemberek cevap: O caninin öldüğüne inanmıyorum

Cem Garipoğlu'num ölüp ölmediğiyle ilgili adli tıp kurumunun "Mezardaki kişi Cem Garipoğlu" sonucuyla açıkladığı rapor sonrası Anne Tülay Garipoğlu'ndan açıklama geldi. "Bana değilse Münevver Karabulut'un annesine acıyın" diyerek olayı kapatma çağrısı yapan Garipoğlu'na cevap, oğlunun katlettiği Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut'tan geldi. "Oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı?" diyen anne Nagihan Karabulut, "15 yıldır ne başsağlığı ne rahmet dilediler. Kimse bana Cem Garipoğlu denen caninin öldüğünü iddia etmesin. Ben inanmıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış olan bu Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar" diye konuştu.

Mustafa Sait ÖZKAN
Münevver Karabulut’un annesinden Tülay Garipoğlu’na zehir zemberek cevap: O caninin öldüğüne inanmıyorum

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve devamında mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu yönünde İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu ifade edildi. Rapor sonrası konuşan Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu, yaptığı açıklamasında,

Münevver Karabulut’un annesinden Tülay Garipoğlu’na zehir zemberek cevap: O caninin öldüğüne inanmıyorum

"Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafın da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Hanım'a acıyın lütfen" ifadelerini kullandı. Anne Garipoğlu'nun bu açıklamalarına Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut'tan cevap geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Münevver Karabulut’un annesinden Tülay Garipoğlu’na zehir zemberek cevap: O caninin öldüğüne inanmıyorum

"OĞLU KIZIMI CANLI CANLI TESTEREYLE KESERKEN BANA ACIDI MI?"

Anne Karabulut, "Bu caninin annesi, 'Bana değil de Nagihan Hanım'a acıyın lütfen' demiş. Kendisine soruyorum, oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mi? Bu caniyi 197 gün boyunca saklayıp adalete teslim etmezken kendisi bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı? Adli Tıp'ta, yargıda, emniyette dosyanın üstünü örtmek için yaptıklarından sonra bana acıdı mı? Kan gölüne dönen evi temizleyip, kızımın kafasını kestikleri testereyi saklarken bana acıdı mi? Mahkeme kendisini bundan mahkum ederken bana acıdı mi? Kanlı kanepede çocuklarıyla birlikte mutlu aile pozları verirken, kahkaha atarken bana acıdı mi? Her yıl 3 martta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mi?" diye konuştu.

Münevver Karabulut’un annesinden Tülay Garipoğlu’na zehir zemberek cevap: O caninin öldüğüne inanmıyorum

"15 YILDIR NE BAŞSAĞLIĞI NE RAHMET DİLEDİLER"

15 yıldır kendilerine ne başsağlığı ne de rahmet dileklerini iletmediklerinde kendisine acıyıp acımadığını aktaran anne Karabulut, "Bir de Orhan Şahin denilen avukatları çıkıp, ben kanlı kanepedeki kahkahaları ve fotoğrafı görmedim, hatırlamıyorum diyor. Adli tıpta, emniyette ve yargıda yasattığı skandalları hatırlıyor mu Orhan Şahin? Bunlar insan değil, insanlıktan nasibini almamışlar, vicdanları yok. Mezarlık demeye bin şahit ister, hiç bir şey yok, Adli Tıp'tan cesedi almaya bile avukatları Orhan Şahin'i gönderiyorlar" dedi.

Münevver Karabulut’un annesinden Tülay Garipoğlu’na zehir zemberek cevap: O caninin öldüğüne inanmıyorum

"KİMSE BANA CEM GARİPOĞLU DENEN CANİNİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETMESİN"

Kimsenin kendisine Cem Garipoğlu denen caninin öldüğünü iddia etmemesini söyleyen anne Karabulut, "Ben inanmıyorum. Avukatıma da fethi kabir için de, rapora itiraz için de biz aile olarak talepte bulunduk. Onları Allaha havale ediyorum, bu dünyada da, öbür dünyada da insanlıktan nasibini almamış olan bu Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Simdi çıkıp yaptıkları bunca pisliğe rağmen kendilerini mağdur duruma düşürmeye çalışıyorlar, benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar. Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmıyorum. Kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

SON DAKİKA