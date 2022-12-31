Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi, akraba mı? Murat Boz Alina Boz’un neyi?

7 yaşına kadar Rusya'da yaşayan Alina Boz, ailesiyle birlikte 7 yaşında İstanbul'a yerleşti.
İlkokul yıllarında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yapan güzel oyuncu Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde ise üniversite eğitimini tamamladı.
Mezuniyetinin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alina Boz, çeşitli dergilerde de çalıştı. Başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında 'Cesur Hemşire' dizisinde 'Canan' karakteriyle yaşadı.
2014 yılında 'Paramparça' dizisinde 'Hazal' karakterine hayat veren başarılı oyucu Alina Boz, 2016 yılında 'Kaçma Birader' sinema filminde 'Melis Kahveci' karakterini oynadı. Çeşitli dizi, sinema ve reklam filmlerinde rol alan güzel oyuncu Alina Boz, şimdilerde Netflix'te yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde 'Eda' karakteriyle karşımıza çıkıyor.
İkizler burcu olan Alina Boz, 1.73 metre boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır.
Alina Boz'un Rol Aldığı Diziler
2013-2014 - Cesur Hemşire (Canan)
2014-2017 - Paramparça (Hazal)
2017 - Sevda'nın Bahçesi (Defne)
2018 - Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova)
2018-2019 - Elimi Bırakma (Azra Güneş Çelen)
2020 - Aşk 101 (Eda Karacaoğlu)
2021 - Maraşlı (Mahur)
2021 - Aşk 102 (Eda Karacaoğlu)