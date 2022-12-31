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Haberler Yaşam Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi, akraba mı? Murat Boz Alina Boz'un neyi?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 19:07 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 19:07

Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi, akraba mı? Murat Boz Alina Boz'un neyi?

Yeni yıla sayılı saatler kala O Ses Türkiye 2023 jüri üyelerinden bir tanesi Murat Boz oldu. Her sene televizyon ekranlarına gelen program izleyenlere müzik ve eğlence sunarken sosyal medya kullanıcıları "Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi? Murat Boz Alina Boz'un neyi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Soyadlarının aynı olması nedeniyle akraba olup olmadıklarını öğrenmek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarına başladılar. Peki; Alina Boz ile Murat Boz kardeş mi, akraba mı? İşte yanıtı.

Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi, akraba mı? Murat Boz Alina Boz’un neyi?

Moskova'da dünyaya gelen 1998 doğumlu oyuncu Alina Boz ile Murat Boz kardeş mi sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Annesi Rus babası Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz hem güzelliği hem de oyunculuğu ile öne çıkan isimlerden bir tanesi oluyor. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile aynı soyadına sahip olmasından ötürü sosyal medya kullanıcıları "Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi? Murat Boz Alina Boz'un neyi?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi, akraba mı? İşte yanıtı.

Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi, akraba mı? Murat Boz Alina Boz’un neyi?

MURAT BOZ İLE ALİNA BOZ KARDEŞ Mİ?

Alina Boz ile Murat Boz'un soyadı benzerliği nedeniyle akraba olduğu düşünülüyor. Ancak Alina Boz ile Murat Boz akraba değil. İki isim arasında hiç bir akrabalık söz konusu değil. Alina Boz ile Murat Boz yıllar önce bir dergide ikili beraber poz vermiş ve kapak fotoğrafı oldular.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Rusya'nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.

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Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi, akraba mı? Murat Boz Alina Boz’un neyi?

7 yaşına kadar Rusya'da yaşayan Alina Boz, ailesiyle birlikte 7 yaşında İstanbul'a yerleşti.

İlkokul yıllarında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yapan güzel oyuncu Alina Boz, Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde ise üniversite eğitimini tamamladı.

Mezuniyetinin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alina Boz, çeşitli dergilerde de çalıştı. Başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında 'Cesur Hemşire' dizisinde 'Canan' karakteriyle yaşadı.

2014 yılında 'Paramparça' dizisinde 'Hazal' karakterine hayat veren başarılı oyucu Alina Boz, 2016 yılında 'Kaçma Birader' sinema filminde 'Melis Kahveci' karakterini oynadı. Çeşitli dizi, sinema ve reklam filmlerinde rol alan güzel oyuncu Alina Boz, şimdilerde Netflix'te yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde 'Eda' karakteriyle karşımıza çıkıyor.

İkizler burcu olan Alina Boz, 1.73 metre boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır.

Alina Boz'un Rol Aldığı Diziler

2013-2014 - Cesur Hemşire (Canan)

2014-2017 - Paramparça (Hazal)

2017 - Sevda'nın Bahçesi (Defne)

2018 - Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova)

2018-2019 - Elimi Bırakma (Azra Güneş Çelen)

2020 - Aşk 101 (Eda Karacaoğlu)

2021 - Maraşlı (Mahur)

2021 - Aşk 102 (Eda Karacaoğlu)

Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi, akraba mı? Murat Boz Alina Boz’un neyi?
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