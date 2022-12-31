Murat Boz ile Alina Boz kardeş mi, akraba mı? Murat Boz Alina Boz’un neyi?

MURAT BOZ İLE ALİNA BOZ KARDEŞ Mİ?

Alina Boz ile Murat Boz'un soyadı benzerliği nedeniyle akraba olduğu düşünülüyor. Ancak Alina Boz ile Murat Boz akraba değil. İki isim arasında hiç bir akrabalık söz konusu değil. Alina Boz ile Murat Boz yıllar önce bir dergide ikili beraber poz vermiş ve kapak fotoğrafı oldular.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Rusya'nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.