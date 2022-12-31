Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…

AYÇA AYŞİN TURAN VE MURAT BOZ SEVGİLİ Mİ?

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz kasım ayı başında bir davette yakınlaşmış, aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Ayça Ayşin Turan sorular karşısında gülümseyerek sessiz kalmıştı. Ama geçen hafta Murat Boz kesin bir dille "Sevgili değiliz" açıklaması yaptı.

Öte yandan O Ses Yılbaşı programında samimi görüntüler veren ikili birlikte düet de yaptı. Murat Boz, "Merhaba Murat ben. Hiç birinize vermem. Çok güzelsin. Haberlerde okudum ve sen 'saçını ektir' demişsin. Ben de hemen ektirdim, beni seçmezsen söktürtürüm." dedi.