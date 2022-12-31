Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları arasında yer alan oyuncu Ayça Ayşin Turan ile jüri üyesi Murat Boz'un romantik anları programa damgasını vuracak. Aralarında aşk iddiaları kısa sürede yayılırken yarışmanın çekimlerinde birlikte samimi görüntüler vermelerinden ötürü sosyal medya kullanıcıları "Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi?" sorusuna yanıt arıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların sevilen yüzü Ayça Ayşin Turan ile şarkıcı Murat Boz sevgili mi? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…