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Haberler Yaşam Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…
Giriş Tarihi: 31.12.2022 17:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 17:44

Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları arasında yer alan oyuncu Ayça Ayşin Turan ile jüri üyesi Murat Boz'un romantik anları programa damgasını vuracak. Aralarında aşk iddiaları kısa sürede yayılırken yarışmanın çekimlerinde birlikte samimi görüntüler vermelerinden ötürü sosyal medya kullanıcıları "Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi?" sorusuna yanıt arıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların sevilen yüzü Ayça Ayşin Turan ile şarkıcı Murat Boz sevgili mi? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…

Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…

Son olarak Ada Masalı dizisinde sergilediği performans ile beğeni toplayan Ayça Ayşin Turan ve O Ses Türkiye jüri üyesi şarkıcı Murat Boz arasında çıkan aşk iddiaları gündeme oturdu. Samimi görüntülerin ekrana yansımasından ötürü sosyal medya kullanıcıları "Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi, aralarında ne var? İşte o romantik anlar…

Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…

AYÇA AYŞİN TURAN VE MURAT BOZ SEVGİLİ Mİ?

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz kasım ayı başında bir davette yakınlaşmış, aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Ayça Ayşin Turan sorular karşısında gülümseyerek sessiz kalmıştı. Ama geçen hafta Murat Boz kesin bir dille "Sevgili değiliz" açıklaması yaptı.

Öte yandan O Ses Yılbaşı programında samimi görüntüler veren ikili birlikte düet de yaptı. Murat Boz, "Merhaba Murat ben. Hiç birinize vermem. Çok güzelsin. Haberlerde okudum ve sen 'saçını ektir' demişsin. Ben de hemen ektirdim, beni seçmezsen söktürtürüm." dedi.

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Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…

"AYÇA'YI HİÇBİRİNİZE VERMEM"

Haklarında aşk dedikoduları çıkan hatta sırf Ayça Ayşin Turan istedi diye saç ektirdiği öne sürülen Murat Boz, programda bu haberlere de imada bulundu.

Ünlü şarkıcı, "Merhaba Murat ben. Hiç birinize vermem. Çok güzelsin. Haberlerde okudum ve sen 'saçını ektir' demişsin. Ben de hemen ektirdim, beni seçmezsen söktürtürüm." dedi.

İki isim programda düet de yaptılar.

Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu'dur.

Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı.

15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.

Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? O Ses Türkiye Yılbaşı programında özel anlar…

FİLMOGRAFİSİ

2011-2012 Dinle Sevgili Gülfem Yardımcı oyuncu FOX

2013-2016 Karagül Ada Şamverdi

2016 Altınsoylar Burcu Kapan Başrol oyuncusu Kanal D

2017-2018 Meryem Meryem Akça

2020 Zemheri Firuze Pınar Show TV

2020-2021 Arıza Halide Gürkan

2021 Menajerimi Ara Kendisi Konuk oyuncu Star TV

Ada Masalı Haziran Sedefli Başrol oyuncusu

2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi Konuk TV8

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