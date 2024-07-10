Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı.

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcılı Vekilliğine atandı. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği, 2017-2108 yıllarına ise Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.