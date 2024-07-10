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Haberler Yaşam Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 06:07

Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

Resmi Gazete 10 Temmuz sayısında atama kararları açıklandı. 5 ilde vali değişti. O iller arasında Diyarbakır da var. Daha önce valilik ve belediye başkanlığı görevlerinde bulunan yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun hayatı ve özgeçmişi gündemdeki yerini aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezun olan Zorluoğlu yeni görevinde Diyarbakır Valiliğinde olacak. Peki; Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi...

Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündemde. Valilik atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ardından 5 ilde yeni valiler araştırılıyor. Bu noktada Zorluoğlu da takip ediliyor. İşte, Murat Zorluoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler...

Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

YENİ DİYARBAKIR VALİSİ MURAT ZORLUOĞLU OLDU!

Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu atandı. Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı geldi.

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Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

1971 yılında Ankara/Haymana'da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi Trabzon Lisesi ve İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı.

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcılı Vekilliğine atandı. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği, 2017-2108 yıllarına ise Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi

2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2007 yılında Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında 4 aylık akademik programa katıldı.

2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye'de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat ZORLUOĞLU, evli ve üç erkek çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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