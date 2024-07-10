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Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
06:07
Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi
Resmi Gazete 10 Temmuz sayısında atama kararları açıklandı. 5 ilde vali değişti. O iller arasında Diyarbakır da var. Daha önce valilik ve belediye başkanlığı görevlerinde bulunan yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun hayatı ve özgeçmişi gündemdeki yerini aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezun olan Zorluoğlu yeni görevinde Diyarbakır Valiliğinde olacak. Peki; Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi...