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Haberler Yaşam Müsilaj (deniz salyası) kabusu Avcılar Sahili'ne de sıçradı
Giriş Tarihi: 22.06.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 15:16

() kabusu 'ne de sıçradı

'un üzerine kabus gibi çöken () sorunu etkisini sürdürüyor. 'nde çözüm aranan müsilaj, 'nde tedirgin eden görüntüye neden oldu.

Müsilaj deniz salyası kabusu Avcılar Sahili'ne de sıçradı

Haftalardır 'nde etkili olan Avcılar sahilinde de görüldü.

Müsilaj deniz salyası kabusu Avcılar Sahili'ne de sıçradı

Sahili çeviren çemberi havadan görüntülendi.

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Müsilaj deniz salyası kabusu Avcılar Sahili'ne de sıçradı

'ni saran deniz salyasının etkisi sürüyor.

Müsilaj deniz salyası kabusu Avcılar Sahili'ne de sıçradı

Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden , farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Müsilaj deniz salyası kabusu Avcılar Sahili'ne de sıçradı

Son olarak Avcılar Ambarlı Sahilinin bir kısmını kaplayan havadan görüntülendi.

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