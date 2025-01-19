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Haberler Yaşam Mustafa Denizli'nin oynadığı takımlar: Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 22:29 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 22:32

Mustafa Denizli'nin oynadığı takımlar: Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Süper Lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmış ve hepsinde şampiyonluk yaşamış tek isim olan Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, Mustafa Denizli'nin oynadığı takımlar...

Mustafa Denizli’nin oynadığı takımlar: Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir?

Süper Lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmış ve hepsinde şampiyonluk yaşamış tek isim olan Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Mustafa Denizli’nin oynadığı takımlar: Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümdeSüper Lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmış ve hepsinde şampiyonluk yaşamış tek isim olan Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Mustafa Denizli’nin oynadığı takımlar: Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir?

A- GALATASARAY

B- FENERBAHÇE

C- BEŞİKTAŞ

D- TRABZONSPOR

Mustafa Denizli’nin oynadığı takımlar: Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir?

DOĞRU CEVAP: A- GALATASARAY

Mustafa Denizli’nin oynadığı takımlar: Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir?
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