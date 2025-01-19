Mustafa Denizli’nin oynadığı takımlar: Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir?

Süper Lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmış ve hepsinde şampiyonluk yaşamış tek isim olan Mustafa Denizli futbolcuyken hangisinin formasını giymiştir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...