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Müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığı: Geceliği 6 bin TL’ye müşteri bulup…
Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
10:43
Müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığı: Geceliği 6 bin TL’ye müşteri bulup…
Konya'da polis ekipleri yabancı uyruklu kadınları para karlılığı fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'Piyon' adını verdiği operasyon düzenlendi. Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadın kurtarılırken çetenin müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığının detayları şoke etti!