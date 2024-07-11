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Haberler Yaşam Müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığı: Geceliği 6 bin TL’ye müşteri bulup…
Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 10:43

Müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığı: Geceliği 6 bin TL’ye müşteri bulup…

Konya'da polis ekipleri yabancı uyruklu kadınları para karlılığı fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'Piyon' adını verdiği operasyon düzenlendi. Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadın kurtarılırken çetenin müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığının detayları şoke etti!

DHA
Müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığı: Geceliği 6 bin TL’ye müşteri bulup…

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti. Çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'Piyon' adını verdiği operasyon düzenlendi.

Müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığı: Geceliği 6 bin TL’ye müşteri bulup…

UYUŞTURUCU HAP VE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ

1'i Kayseri'de olmak üzere daha önce belirlenen 34 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda C.U., M.A.D., O.Ç., A.K.,U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 av tüfeği, 50 uyuşturucu hap, 25 bin 660 dolar, 95 bin 205 TL, 70 bin Özbekistan somu ile altın küpe ve bileklik ele geçirildi.

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Müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığı: Geceliği 6 bin TL’ye müşteri bulup…

KADINLARIN FOTOĞRAFLARI İLE KATALOG YAPMIŞLAR!

Operasyon kapsamında Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadınının da ifadesine başvuruldu.

İnternetten kataloglu fuhuş | Video

Müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığı: Geceliği 6 bin TL’ye müşteri bulup…

Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınlayıp, geceliği 5 ila 6 bin TL'ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi. Mağdur 24 kadın ifadelerinin ardından sınır dışı edildi.

Müstehcen fotoğraflı kataloglu fuhuş pazarlığı: Geceliği 6 bin TL’ye müşteri bulup…

Şüphelilerden C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B tutuklandı, K.Ç., Ş.B. ve S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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