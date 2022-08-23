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Haberler Yaşam Müşterilerine savaş açtı! Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a kötü haber
Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 11:03

Müşterilerine savaş açtı! Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a kötü haber

Geçtiğimiz ay doğum gününde eşinin kendisine yaptığı milyonluk sürprizlerle sosyal medyanın gündemini meşgul eden fenomen Dilan Polat, müşterilerin memnuniyetsizliğini belirterek yaptığı yorumlarla kendisine hakaret edildiğini öne süren sosyal medya fenomeninin şikayeti için savcılık, "Tüketicinin hizmete yönelik eleştirileri hakaret olmaz" diyerek dikkat çeken bir takipsizlik kararına imza attı.

ARZU KAYA
Müşterilerine savaş açtı! Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a kötü haber

Doğum gününde eşinin kendisi için açtığı mücevher firması, hediye ettiği milyonluk arabayla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat geçtiğimiz ay sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Müşterilerine savaş açtı! Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a kötü haber

Doğum gününe dair paylaşımlara yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Biz bu dünyaya Dilan Polat'ı izlemeye gelmişiz" diyerek o anları trajikomik bir şekilde eleştirdi.

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Müşterilerine savaş açtı! Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a kötü haber

Bu yorumları dikkatle takip edip Twitter'da popüler konular arasında yerini aldığını gören Polat, bu kez de sahibi olduğu ve Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunan güzellik merkezine yapılan yorumları takibe aldı.

Müşterilerine savaş açtı! Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a kötü haber

Öyle ki Dilan Polat'ın güzellik merkezinde hizmet alıp memnun kalmayan müşterilerin kendisine hakaret ettiğini savunan sosyal medya fenomeni savcılığın yolunu tuttu.

Müşterilerine savaş açtı! Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a kötü haber

"HER RAHATSIZ EDİCİ SÖZ HAKARET DEĞİLDİR"

Adını taşıdığı güzellik merkezinin ülkenin çeşitli yerlerinde bulunduğunu belirten Dilan Polat, şikayetvar isimli site üzerinden birçok müşterinin kötü yorumlarda bulunup kendisine hakaret ettiğini savundu.

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