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Müşterilerine savaş açtı! Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a kötü haber
Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
11:03
Müşterilerine savaş açtı! Savcılıktan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a kötü haber
Geçtiğimiz ay doğum gününde eşinin kendisine yaptığı milyonluk sürprizlerle sosyal medyanın gündemini meşgul eden fenomen Dilan Polat, müşterilerin memnuniyetsizliğini belirterek yaptığı yorumlarla kendisine hakaret edildiğini öne süren sosyal medya fenomeninin şikayeti için savcılık, "Tüketicinin hizmete yönelik eleştirileri hakaret olmaz" diyerek dikkat çeken bir takipsizlik kararına imza attı.