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Haberler Yaşam Müzisyen Umut Emre Aytekin öldürüldü! Nişanlısının kollarında can verdi!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:26

Müzisyen Umut Emre Aytekin öldürüldü! Nişanlısının kollarında can verdi!

Müzisyen Umut Emre Aytekin nişanlısı ile gittiği restoranda yan masadaki iki kişi ile tartıştı. Ceyhun T. ve Hayrettin Ö. isimli kişiler, genç adama saldırmaya başladı. Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan Umut Emre Aytekin, nişanlısının kollarında hayata gözlerini kapadı. Kan donduran anlar kameralara böyle yansıdı. Saldırganların da müzisyen olduğu ortaya çıktı. Müzisyenler arasında çıkan kavganın ise yan bakma tartışması yüzünden çıktığı öğrenildi. İşte Umut Emre Aytekin cinayetinin ayrıntıları

DHA
Yunus Emre KAVAK
Müzisyen Umut Emre Aytekin öldürüldü! Nişanlısının kollarında can verdi!

Korkunç olay dün sabah İstanbul Güngören'de meydana geldi. Müzisyen Umut Emre Aytekin (36), kahve içmek için nişanlısı Maria Zeppin ile bir fast food zincirinin şubesine gitti.

Müzisyen Umut Emre Aytekin öldürüldü! Nişanlısının kollarında can verdi!

Ancak kafede oturdukları sırada Aytekin ile yan masalarında oturan Ceyhun T.(22) ve Hayrettin Ö.(23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aytekin, kahve almak için kasaya doğru yöneldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı.

Güngören'de müzisyene tekme tokat saldırı kamerada: Nişanlısının kollarında can verdi! | Video

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Müzisyen Umut Emre Aytekin öldürüldü! Nişanlısının kollarında can verdi!

Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısıyla yere yığılan Aytekin'i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girmeye çalıştı. Restorandakiler ise polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aytekin, kurtarılamadı.

Müzisyen Umut Emre Aytekin öldürüldü! Nişanlısının kollarında can verdi!

Adli Tıp Kurumu önünde Aytekin'in cenazesini bekleyen annesi gözyaşlarını tutamadı.

Müzisyen Umut Emre Aytekin öldürüldü! Nişanlısının kollarında can verdi!

SALDIRGANLAR DA MÜZİSYEN ÇIKTI!
Müzisyen oldukları öğrenilen Ceyhun T. ve Hayrettin Ö., Aytekin'in yere düşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Saldırganların bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek yerde yatan Aytekin'in başında bekledikleri görüldü.

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