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Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!
Giriş Tarihi: 02.10.2026 09:38
Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!
Marketten aldığınız muzlar birkaç gün geçmeden kararıp yumuşuyor, çöpe mi gidiyor? Uzmanlar, tezgahtaki muzların günlerce sap sarı kalmasını sağlayan yöntemi açıkladı. Muz salkımının sapını doğru yöntemle sarmak ve birkaç basit mutfak kuralına uymak, tazeliğini iki katına çıkarıyor. İşte evde muzların günlerce ilk günkü gibi taze kalmasını sağlayan yöntem ve detayları...