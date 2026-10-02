Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

Muz, içerdiği potasyum ve besin değerleriyle evlerimizden eksik etmediğimiz meyvelerin başında geliyor. Ancak tezgahta durduğu yerde hızla kararması ve çürümesi en çok karşılaşılan problemlerinden biri. Birçok kişi kararmayı durdurmak için muzları buzdolabına koyma hatasına düşse de uzmanlar soğuk havanın kabuk pigmentlerini bozarak kararmayı daha da hızlandırdığı konusunda uyarıyor.