Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!
Giriş Tarihi: 02.10.2026 09:38

Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

Marketten aldığınız muzlar birkaç gün geçmeden kararıp yumuşuyor, çöpe mi gidiyor? Uzmanlar, tezgahtaki muzların günlerce sap sarı kalmasını sağlayan yöntemi açıkladı. Muz salkımının sapını doğru yöntemle sarmak ve birkaç basit mutfak kuralına uymak, tazeliğini iki katına çıkarıyor. İşte evde muzların günlerce ilk günkü gibi taze kalmasını sağlayan yöntem ve detayları...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

Muz, içerdiği potasyum ve besin değerleriyle evlerimizden eksik etmediğimiz meyvelerin başında geliyor. Ancak tezgahta durduğu yerde hızla kararması ve çürümesi en çok karşılaşılan problemlerinden biri. Birçok kişi kararmayı durdurmak için muzları buzdolabına koyma hatasına düşse de uzmanlar soğuk havanın kabuk pigmentlerini bozarak kararmayı daha da hızlandırdığı konusunda uyarıyor.

Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

MUZLAR ARTIK ÇÖP OLMASIN!

Aslında muzun olgunlaşma ve kararma sürecini yöneten temel faktör, meyvenin özellikle sap kısmından yoğun şekilde salgıladığı etilen gazıdır. Bu gazın yayılımını kontrol altına alarak muzların haftalarca sapsarı kalmasını sağlamak ise son derece pratik.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

KARARMAYI İKİ KAT YAVAŞLATAN PRATİK YÖNTEM

Evde muzların ömrünü uzatmak ve günlerce ilk günkü tazeliğinde tutmak için yapmanız gereken tek şey çok basit:

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

1. SAP KISMINI SIKICA SARIN

Muz salkımının sap bölgesini bir parça streç film veya alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde sıkıca kaplayın.

Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

2. GAZI HAPSEDİN

Bu basit işlem, etilen gazının sap bölgesinde hapsolmasını sağlar ve gazın meyvenin gövdesine yayılmasını büyük ölçüde engeller.

Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

3. MUZLARI TEK TEK AYIRIN

Salkım halindeki muzlar birbirlerinin salgıladığı gaza maruz kaldığı için daha hızlı olgunlaşır. Saplarını sardıktan sonra muzları salkımdan ayırarak tek tek saklamak tazeliği daha da uzatacaktır.

Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

ARTAN VE DİLİMLENMİŞ MUZLAR İÇİN

Doğranmış muzların kararmasını önlemek için üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp kabuğuyla birlikte hava almayacak şekilde streç filme sarmak tazeliği muhafaza eder.

Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

MUZ SAKLARKEN YAPILAN 3 BÜYÜK HATA

Muzların kararma sürecini hızlandıran ve sıklıkla yapılan diğer hatalar ise şunlardır:

Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

SAP BÖLGESİNDEN YAYILAN ETİLEN GAZI

Muz, olgunlaşmayı tetikleyen doğal bitki hormonu olan etilen gazını en yoğun biçimde sap kısmından salgılar. Bu gaz zamanla meyvenin geneline yayılarak nişastanın şekere dönüşmesine ve kabuktaki klorofilin parçalanmasına sebep olur.

Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

KOMŞU MEYVELERİN ETKİSİ

Elma, armut ve avokado gibi etilen üretimi yüksek diğer meyvelerle aynı sepette tutulan muzlar, bu gazın çapraz etkileşimi nedeniyle çok daha hızlı olgunlaşır ve kararır.

Muzların çabuk kararmasından bıkanlar dikkat: Sapına bunu yapmak ömrünü iki katına çıkarıyor!

ERKEN BUZDOLABI TEMASI

Henüz tam olgunlaşmamış muzları buzdolabına koymak, soğuk şoku nedeniyle kabuğun çok daha hızlı kararmasına yol açar. Muzlar serin, kuru ve güneş görmeyen oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA