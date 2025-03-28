Haberler
Yaşam
MYANMAR DEPREM İLE SALLANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar depremi kaç şiddetinde meydana geldi?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
22:19
MYANMAR DEPREM İLE SALLANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar depremi kaç şiddetinde meydana geldi?
Son dakika Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede duyurulan deprem haberinin ayrıntıları Türkiye'den de araştırılıyor. Deprem, Çin'in güneybatısında ve Tayland'da da hissedildi. Sarsıntılar Tayland'da da hissedildi ve başkent Bangkok'ta yaşayanlar binalar sallandıkça sokaklara koştu. Bu noktada depremin ciddiyeti merak edilirken, sarsıntının ardından.Peki, Myanmar depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?