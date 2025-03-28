MYANMAR DEPREM İLE SALLANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar depremi kaç şiddetinde meydana geldi?

Myanmar'da son dakika bir deprem haberi geldi. Depremin büyüklüğü dikkat çekerken Tayland ve başkent Bangkok'ta depremi hissedenler sokaklara döküldü. Şiddetli gerçekleşen deprem sonrası detaylar belli oluyor. Peki, Myanmar depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?