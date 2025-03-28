Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MYANMAR DEPREM İLE SALLANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar depremi kaç şiddetinde meydana geldi?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 22:19 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:19

MYANMAR DEPREM İLE SALLANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar depremi kaç şiddetinde meydana geldi?

Son dakika Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede duyurulan deprem haberinin ayrıntıları Türkiye'den de araştırılıyor. Deprem, Çin'in güneybatısında ve Tayland'da da hissedildi. Sarsıntılar Tayland'da da hissedildi ve başkent Bangkok'ta yaşayanlar binalar sallandıkça sokaklara koştu. Bu noktada depremin ciddiyeti merak edilirken, sarsıntının ardından.Peki, Myanmar depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?

MYANMAR DEPREM İLE SALLANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar depremi kaç şiddetinde meydana geldi?

Myanmar'da son dakika bir deprem haberi geldi. Depremin büyüklüğü dikkat çekerken Tayland ve başkent Bangkok'ta depremi hissedenler sokaklara döküldü. Şiddetli gerçekleşen deprem sonrası detaylar belli oluyor. Peki, Myanmar depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?

MYANMAR DEPREM İLE SALLANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar depremi kaç şiddetinde meydana geldi?

SON DAKİKA MYANMAR'DA DEPREM!

7,7 büyüklüğündeki deprem Myanmar'ın merkezini vurdu. Deprem Çin ve Tayland'da da hissedildi. Bazı binaların yıkıldığı belirtildi. Sosyal medyada deprem anları paylaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MYANMAR DEPREM İLE SALLANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar depremi kaç şiddetinde meydana geldi?

Tayland Başbakanı güçlü depremin ardından acil toplantı yapılacağını açıkladı.

Almanya'nın GFZ yer bilimleri merkezi, geçici raporlara göre, öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının 10 kilometre derinlikte olduğunu ve merkez üssünün komşu Myanmar'da olduğunu kaydetti.

Mandalay şehrinde Awa Köprüsü kısmen yıkıldı. Tayland'da binalarda bulunan havuzlar taştı.

MYANMAR DEPREM İLE SALLANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar depremi kaç şiddetinde meydana geldi?

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ
USGS, sarsıntının yerel saatle 12:50'de (06:20 GMT) Sagaing kentinin 16 kilometre (10 mil) kuzeybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

MYANMAR DEPREM İLE SALLANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar depremi kaç şiddetinde meydana geldi?

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
İç savaşla yangın yerine dönen ülkede depremin etkilerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, halk yüksek binalardan kendilerini panikle dışarı attı.

Hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Korkuya kapılan bölge sakinleri, yoğun nüfuslu Bangkok'un merkezindeki yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti.