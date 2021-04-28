Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?

Pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan Nakdi Ücret desteği ile ilgili olarak alınan son kararda ödeneğin Mayıs ayında sona ereceği ifade edilmişti. Nisan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde binlerce kişi "Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Geçtiğimiz seneden bu yana vatandaşların ekonomik açıdan rahatlaması amacıyla verilmekte olan birçok ödenek peyderpey uzatılarak devam ediyor. Bu kapsamda son günlerde gözler Nakdi ücret desteği için son tarihe çevrildi. İşte detaylar…