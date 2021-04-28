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Haberler Yaşam Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 14:32

desteği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? uzatılacak mı?

Pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan desteği ile ilgili olarak alınan son kararda ödeneğin Mayıs ayında sona ereceği ifade edilmişti. Nisan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde binlerce kişi " uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Geçtiğimiz seneden bu yana vatandaşların ekonomik açıdan rahatlaması amacıyla verilmekte olan birçok ödenek peyderpey uzatılarak devam ediyor. Bu kapsamda son günlerde gözler Nakdi ücret desteği için son tarihe çevrildi. İşte detaylar…

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?

desteği her ay belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırılmaya devam ediyor. Son olarak Mart ayından itibaren iki ay uzatılan ödeneğin Mayıs ayında belirlenen tarihte sona ereceği biliniyor. Ancak ödenekler gerekli görüldüğü takdirde Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden uzatılıyor. Hal böyleyken Mayıs ayının yaklaşmasıyla " uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Nakdi ücret desteğine dair detaylar…

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

desteğinin süresi Mart ayından sonra iki ay daha uzatıldığı bildirilmişti. Böylelikle yeniden uzatılmadığı takdirde Mayıs ayında sona ereceği ön görülüyor.

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Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor. Faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara desteği verilecek.

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?

Turizmcilere desteğinin bayram sonuna kadar devam edeceğini anımsatan Erdem, "30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın uzatma yetkisi var. Ayrıca çalışıyorlarsa normalleşme desteğimiz var. İşçi-işveren sigorta primini buradan karşılıyoruz" dedi.

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?
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