Nalan filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, nerede çekildi? Nalan filmi bu akşam TV’de!

Nalan filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan komedi türündeki film için araştırmalar başladı. Yönetmenliğini ve senaristliği Fatih Mutlu'nun üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, Nalan filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…