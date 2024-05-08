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Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 14:37

Nalan filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, nerede çekildi? Nalan filmi bu akşam TV’de!

Nalan filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Açelya Topaloğlu, Sergen Deveci, Berna Koraltürk gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Fatih Mutlu oturuyor. 2022 yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Nalan filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Nalan film hakkında merak edilenler…

Nalan filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, nerede çekildi? Nalan filmi bu akşam TV’de!

Nalan filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan komedi türündeki film için araştırmalar başladı. Yönetmenliğini ve senaristliği Fatih Mutlu'nun üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, Nalan filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

Nalan filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, nerede çekildi? Nalan filmi bu akşam TV’de!

NALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Nalan, yaşadığı kaza sonrası bıraktığı sabah programlarına geri dönen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Nalan Kazak, sabah programlarının rekortmen sunucusudur.
Ancak yaşadığı bir kaza onun programını bırakmasına neden olur. Aradan geçen 2 yılın ardından Nalan, yeniden sabah programlarına başlamaya karar verir.

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Nalan filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, nerede çekildi? Nalan filmi bu akşam TV’de!

İlk programında Nalan'ın eski sevgilisi rapçi Talat da vardır. Program başladıktan bir süre sonra Nalan'da bir tuhaflık hissedilir. Nalan, kendisine sorulan tüm sorulara düşündüğünün tam tersi cevaplar verir.
Yaşanan bu kriz sonucu kanaldan kovulan Nalan, halktan da tepki alır. İçine düştüğü bu tuhaf durumdan kurtulmak isteyen Nalan, çevresindeki insanların desteğine ihtiyaç duyar.

Nalan filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, nerede çekildi? Nalan filmi bu akşam TV’de!

NALAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Açelya Topaloğlu
Bülent Alkış
Bahtiyar Engin
Birsen Dürülü
Berna Koraltürk
Sergen Deveci
Taha Ünal
Oğuz Haksever
Hünkar Nihal Konar

Nalan filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, nerede çekildi? Nalan filmi bu akşam TV’de!

NALAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, İstanbul'un farklı mekanlarında çekildi. Yönetmen Mutlu, çekimlerin "İstanbul'un bir ucundan bir ucuna, çok farklı mekanlarda" gerçekleştiğini belirtti ve Nalan'ın bir İstanbul filmi olduğunu vurguladı.

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