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Nalan filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, nerede çekildi? Nalan filmi bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
14:37
Nalan filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, nerede çekildi? Nalan filmi bu akşam TV’de!
Nalan filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Açelya Topaloğlu, Sergen Deveci, Berna Koraltürk gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Fatih Mutlu oturuyor. 2022 yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Nalan filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Nalan film hakkında merak edilenler…