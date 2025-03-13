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Nalan filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Nalan filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
16:15
Nalan filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Nalan filmi ne zaman çekildi?
Nalan filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. Komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Fatih Mutlu oturuyor. Sabah programı sunan genç bir kadının hikayesine odaklanan film bu akşam televizyon ekranlarından takip edilecek. Peki; Nalan filmi ne zaman çekildi?