Nar ekşisi neden yasaklandı? Son dakika: Resmi Gazete’de yayınlandı! Nar ekşili soslar yasaklandı mı, satılmayacak mı, zararları neler?

Nar ekşisi neden yasaklandı sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Bu gelişme sonrası ''Nar ekşisi sosu neden satılmayacak, zararları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Nar ekşisi yasaklandı mı, neden yasaklandı, zararları neler? İşte yanıtı.