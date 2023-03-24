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Giriş Tarihi: 24.03.2023 22:57 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 22:57

Nar ekşisi neden yasaklandı? Son dakika: Resmi Gazete'de yayınlandı! Nar ekşili soslar yasaklandı mı, satılmayacak mı, zararları neler?

Nar ekşisi neden yasaklandı sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Bu gelişme sonrası ''Nar ekşisi sosu neden satılmayacak, zararları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Nar ekşisi yasaklandı mı, neden yasaklandı, zararları neler? İşte yanıtı.

Nar ekşisi neden yasaklandı? Son dakika: Resmi Gazete’de yayınlandı! Nar ekşili soslar yasaklandı mı, satılmayacak mı, zararları neler?

Genellikle çiğköfte ve salatalarda kullanılan nar ekşisi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni karar alındı. Alınan karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Buna göre, nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve sudan başka bir bileşen eklenemeyecek olup nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler piyasaya sürülemeyecek. Bu noktada "Nar ekşisi neden yasaklandı, satılmayacak mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Nar ekşisi sosu yasaklandı mı, neden yasaklandı, zararları neler? İşte, detaylar.

Nar ekşisi neden yasaklandı? Son dakika: Resmi Gazete’de yayınlandı! Nar ekşili soslar yasaklandı mı, satılmayacak mı, zararları neler?

NAR EKŞİSİ İZLENİMİ VEREN NARLI SOSLARIN PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Nar ekşisi neden yasaklandı? Son dakika: Resmi Gazete’de yayınlandı! Nar ekşili soslar yasaklandı mı, satılmayacak mı, zararları neler?

NAR EKŞİSİ SOSU NEDEN YASAKLANDI?

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Nar ekşisi neden yasaklandı? Son dakika: Resmi Gazete’de yayınlandı! Nar ekşili soslar yasaklandı mı, satılmayacak mı, zararları neler?

DOĞAL OLMAYAN NAR EKŞİSİ SOSUNUN ZARARLARI

İçinde bulunan kimyasallar kanseri tetikleyebilir.

Fruktoz, glikoz gibi nişasta bazlı şeker içeriğinin ise nar ekşisi izlenimi nedeniyle bu sosları kullanan diyabet hastalarını komaya götürecek kadar etkileyebilir.

Nar ekşisi neden yasaklandı? Son dakika: Resmi Gazete’de yayınlandı! Nar ekşili soslar yasaklandı mı, satılmayacak mı, zararları neler?

NAR EKŞİSİ SOSUNUN İÇİNDE NELER BULUNUYORDU?

Glikoz şurubu, nar suyu konsantresi (%30), asitlik düzenleyici sitrik asit, su, renklendirici karamel, koruyucu sodyum benzoat.

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