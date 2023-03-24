Nar ekşisi neden yasaklandı? Son dakika: Resmi Gazete’de yayınlandı! Nar ekşili soslar yasaklandı mı, satılmayacak mı, zararları neler?

Genellikle çiğköfte ve salatalarda kullanılan nar ekşisi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni karar alındı. Alınan karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Buna göre, nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve sudan başka bir bileşen eklenemeyecek olup nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler piyasaya sürülemeyecek. Bu noktada "Nar ekşisi neden yasaklandı, satılmayacak mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Nar ekşisi sosu yasaklandı mı, neden yasaklandı, zararları neler? İşte, detaylar.