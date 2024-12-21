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Nar kırma ritüeli nedir, ne için yapılır? Nar kırma ritüeli ne zaman ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
14:02
Nar kırma ritüeli nedir, ne için yapılır? Nar kırma ritüeli ne zaman ve nasıl yapılır?
Türkiye'de ve Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece 21 Aralık kış dönümünün yaşanacak olmasıyla birlikte nar kırma günü gündeme geldi. Bolluk ve bereketi temsil ettiğine inanılan nar kırma geleneğinde narın kırılmasıyla yeni yılın mutluluk ve huzurla gececiğine inanılır. Uzun yıllardır yapılan bu geleneğe dair detaylar araştırılmaya başladı. Peki, nar kırma ritüeli nedir, nasıl yapılır?